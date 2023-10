Wer Lotto spielt, spielt mit dem Glück. Es ist die Hoffnung, dass sich der Traum vom Hauptgewinn bei einer Ziehung erfüllt. Dass die Chancen darauf mathematisch bei 1 zu 140 Millionen liegen, wird gerne ausgeblendet. Schließlich stirbt die Hoffnung zuletzt.

Und es gibt sie ja, die Lotto-Millionäre. Warum also sollte sich das Glück nicht auch einmal auf dem eigenen Lottoschein in Form von sechs Richtigen plus Zusatzzahl niederschlagen? Aber währt dieses Glück dann ewig, oder....

Schtimmt dees... dass ein Lottogewinn verfallen kann?

So verrückt, unwahrscheinlich und unglaublich wie ein Hauptgewinn im Lotto, ist auch der Fall, dass ein solcher Lottospieler seinen Gewinn gar nicht einlöst. Und in der Tat: Ja, es stimmt. Ein Lottogewinn kann eben auch verfallen.

Glück und Unglück liegen in einem solchen Fall aber nicht gerade nah beieinander, sondern drei Jahre auseinander. Das entspricht der Abholfrist, die mit Ablauf des Spielscheins endet.

Wen die Zahlen also zum Multimillionär gemacht haben, der ist das tatsächlich erst, wenn er seinen Gewinn innerhalb dieser drei Jahre auch abholt. Zwar ist die Lotterie bei wirklich großen Gewinnen bisweilen kulant und macht eine Ausnahme - die Regel ist das aber eben nicht.

Und was passiert mit dem verfallenen Lottogewinn?

Alle Lottogewinne, die nicht eingelöst wurden - und das kommt jeden Spieltag mit geringeren Summen durchaus vor - wandern in einen speziellen Topf, der dann bei Sonderauslosungen zur Gewinnsumme hinzugefügt wird. Des einen Leid wird somit zu des anderen Freud.

Wie kann man den Verfall eines Lottogewinns verhindern?

Natürlich sind drei Jahre eine lange Zeit, um den Lottogewinn einzuholen. Mitunter kann das im Alltagsstress aber schon mal durch die Lappen gehen. Wem der große Millionenwurf gelungen ist, wird davon in aller Regel schon etwas mitbekommen, wenn die Suche nach dem Glückspilz durch die Medien geht.

Aber auch kleinere Gewinnen können ärgerlich sein, wenn sie verfallen. Eine Lösung bietet das Online-Spiel. Wer seine Zahlen bei einem der lizenzierten Online-Portale abgibt, muss dort normalerweise auch eine Bankverbindung hinterlegen. Gewinne werden dann automatisch verrechnet. Eine Frist gibt es nicht.

Jetzt mal im Ernst: Wer vergisst denn seinen Millionen-Gewinn?

Ob vergessen oder verstorben - es mag unterschiedliche Gründe geben, warum Millionengewinne beim Lotto nicht abgeholt werden. Aber es gibt sie, wie diese Beispiele zeigen (erstellt mit KI):

Im Jahr 2012 gewann eine Person in Großbritannien einen Jackpot von 64 Millionen Pfund , aber der Gewinn wurde nie abgeholt. Trotz intensiver Bemühungen der Lotteriegesellschaft, den Gewinner ausfindig zu machen, blieb der Preis unbeansprucht.

In den USA gab es einen Fall im Jahr 2002, bei dem ein Jackpot von 51 Millionen Dollar nicht abgeholt wurde. Der Gewinner hatte nur drei Monate Zeit, um den Preis einzufordern, aber er oder sie meldete sich nie.

In Deutschland gab es im Jahr 2018 einen Fall, bei dem ein Jackpot von 11 Millionen Euro nicht abgeholt wurde. Die Person hatte ein ganzes Jahr Zeit, um den Gewinn einzufordern, aber sie meldete sich nie.

In Australien gab es im Jahr 2015 einen Fall, bei dem ein Jackpot von 55 Millionen australischen Dollar nicht abgeholt wurde. Die Lotteriegesellschaft startete eine landesweite Suche nach dem Gewinner, aber er oder sie wurde nie gefunden.

Was passiert, wenn ich meinen Lottoschein verloren haben?

Das ist tatsächlich schlecht. Die Quittung dient als Beleg, dass Sie Anspruch auf den Gewinn haben. Ohne Quittung kein Gewinn. Auch hier bietet das Online-Spiel eine Lösung.

Was passiert, wenn ich einen fremden Lottoschein gefunden habe?

Dann kommt es darauf an, ob dieser vom eigentlichen Besitzer unterschrieben wurde. Genau das rät die Lottogesellschaft schließlich den Kunden, die nicht online Lotto spielen: Unterschreiben Sie Ihre Spielquittung.

Finden Sie nun aber einen Schein, der nicht unterschrieben wurde, wird der Fall zu einer Frage der Moral, denn man kann Ihnen schlecht nachweisen, dass Sie nicht der Besitzer sind. ABER: Im Recht sind Sie definitiv nicht. Lösen Sie diesen Schein ein, begehen Sie eine Fundunterschlagung.

Was ist, wenn mein Lottoschein nicht mehr lesbar ist?

Das kann passieren, wenn Sie mit dem Lottoschein versehentlich baden gegangen sind. Oder, wenn sie ihn mit der Kleidung in die Waschmaschine gesteckt haben. Im Grunde gilt hier dasselbe wie bei einem verlorenen Spielschein: Ist der Nachweis nicht vorhanden - sind Strichcode oder Spielscheinnummer nicht mehr lesbar - hatten Sie darauf zwar gute Zahlen, aber nun eben schlechte Karten. Auch hier bietet das Online-Spiel eine Absicherung.