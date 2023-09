Meist bemerkt man es erst, wenn man bereits mit Schaum in den Haaren in der Dusche steht: Der Abfluss ist verstopft, das Wasser läuft nicht ab. Wenn das bloße Herausziehen der feststeckenden Pampe dann nicht ausreicht, muss eben ein Mittel her, das schnell und wirksam ist – und im besten Fall bereits Zuhause steht. Backpulver und Essig sollen helfen. Doch ... „Schtimmt dees“?

Umweltfreundliche Alternative

Viele handelsübliche Reinigungsmittel enthalten umweltschädliche oder gesundheitsgefährdende Chemikalien und können aggressiv auf Abflussrohre wirken. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) empfiehlt daher, einfache Hausmittel anzuwenden, darunter auch Backpulver und Essig.

Wird beides gemischt, kommt es zu einer chemischen Reaktion. Im Abfluss beginnt es zu sprudeln. Es wird aber nicht heiß.

Mischt man Essigessenz mit Backpulver, entsteht eine chemische Reaktion und es beginnt im Abfluss zu blubbern. (Foto: Lea Dillmann )

Durch die Verbindung beider Stoffe entsteht ein Gas: Kohlendioxid. Das sorgt für Druck im Rohr. Damit das Gas entweichen kann, sollte der Abfluss dabei nicht abgedeckt werden. Ansonsten kann die Gefahr bestehen, dass durch den Druck, die Abdeckung weggesprengt oder das Rohr beschädigt wird.

Die chemische Reaktion, das Kohlendioxid und die Säure in der Essigessenz sorgen dafür, dass Verstopfung und Ablagerungen gut gelöst werden.

So geht's:

Drei bis vier Esslöffel Backpulver in den Abfluss geben.

in den Abfluss geben. Sofort eine halbe Tasse (etwa 100 ml) Essigessenz hinzugeben.

hinzugeben. Nun wird die chemische Reaktion in Gang gesetzt. Es zischt und beginnt zu sprudeln.

Explosionsgefahr: Den Abfluss nicht abdecken!

Den Abfluss nicht abdecken! Sobald kein Zischen und keine Sprudelgeräusche mehr zu hören sind, mit kochendem Wasser nachspülen, um den Abfluss vollends zu reinigen.

Vorsicht bei Kunststoffrohren

Bei Kunststoffrohren sollte das Haushalts-Gemisch nicht zu oft angewandt werden. Diese Art von Rohren ist in der Regel weniger robust und kann langfristig durch den wiederholten Einsatz von Säure und den Druck beschädigt werden.