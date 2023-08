Die Leidenszeit für Allergiker neigt sich langsam dem Ende zu – oder etwa doch nicht? Immer wieder kursieren Meldungen darüber, dass eine Pflanze mit dem harmlos anmutenden Namen „Ambrosia“ auch in Deutschland auf dem Vormarsch ist – und zum Horror für Allergiker und auch jene, die sonst auf heimische Pollen nicht allergisch reagieren, werden kann. Doch... „Schtimmt dees‟?

Wie gefährlich ist die Ambrosia-Pflanze wirklich?

Die Ambrosia-Pflanze wurde im vermutlich 19. Jahrhundert von Nordamerika nach Deutschland und in unsere Nachbarländer eingeschleppt. Zum Teil wird sie durch Vogelfutter verbreitet, welches Ambrosia-Samen enthalten kann. Forscherinnen und Forscher nehmen zudem an, dass der Klimawandel die Ausbreitung der hartnäckigen Pflanze begünstigt, denn: Erst der Frost beendet ihre Blütezeit.

Und tatsächlich: Entwarnung kann hier leider nicht gegeben werden. Das allergene Potenzial der Ambrosia-Pollen ist sogar um ein Vielfaches höher als bei Gräser-Pollen. Doch nicht nur ihre Pollen sind gefährlich – man sollte sie auch nicht mit bloßen Händen anfassen. Die Pflanze kann Heuschnupfen, juckende und gerötete Augen, Kopfschmerzen, Reizhusten und auch Asthma auslösen. Auf der Haut können sich bei Kontakt mit den Pollen außerdem Ekzeme bilden. Auch eine Kreuzallergie mit anderen Korbblütern und Gräsern ist nicht auszuschließen.

Nicht nur Pollenallergiker reagieren auf die Pflanze – auch viele Menschen, die gegenüber heimischen Pollen sonst nicht empfindlich reagieren, können wohl durch den Kontakt mit der Ambrosia-Pflanze eine Allergie entwickeln.

Wo und wann kommt Ambrosia vor?

In Deutschland kommt die Ambrosia-Pflanze am häufigsten in wärmeren, nicht zu trockenen Gegenden Süddeutschlands vor. Man findet sie vor allem auf brachliegenden Grünflächen, An Randstreifen entlang von Straßen oder auch in Gärten.

Die Ambrosia-Pollen fliegen in der Regel von August bis November, am stärksten jedoch im Spätsommer.

Wie kann man sie erkennen?

Der Neophyt besitzt einen behaarten, grünen Stängel, der über den Sommer hinweg rotbraun werden kann. Ebenfalls auffällig sind seine behaarten, doppelt gefiederten grünen Blätter. Die Ambrosia-Pflanze bildet sowohl männliche als auch weibliche Blüten, wobei die männlichen Blüten gelbliche Pollensäckchen und schirmartige Köpfchen tragen.

Ambrosia wird oft mit anderen Pflanzen verwechselt, vor allem der Gemeine Beifuß ist der Ambrosia zum Verwechseln ähnlich. Letzterer bestitzt allerdings einen unbehaarten Stängel und weiß-graue Blätter.

Was tun, wenn man die Ambrosia-Pflanze in seinem Garten entdeckt? Man sollte auf jeden Fall eine fachgerechte Entsorgung in die Wege leiten, damit sich die Pflanze nicht weiter ausbreitet. Kleine Bestände oder einzelne Pflanzen sollten sachgerecht entfernt werden, größere Bestände sollten bei der Ambrosiameldestelle der LUBW gemeldet werden.

Wichtig: Bei der Entsorgung auf jeden Fall Schutzhandschuhe tragen! Die Pflanze sollte außerdem mitsamt der Wurzel entfernt werden. Die blühende Ambrosia-Pflanze sollte wegen der Weiterverbreitungsgefahr nicht im Kompost, Biotonne oder Grünabfuhr landen, sondern in einem Plastikbeutel verpackt in den Restmüll wandern. Allergiker sollten die Entsorgung nicht selbst vornehmen.

„Schtimmt dees…‟, dass die Ambrosia-Pflanze gefährlich werden kann? (Foto: David Weinert )

Hinweis: Dieser Text dient allein der allgemeinen Information. Diese Informationen ersetzen keine medizinische Behandlung durch einen Facharzt. Sollten Sie gesundheitliche Probleme oder Bedenken haben, wenden Sie sich unbedingt an Ihren Hausarzt oder Ihre Hausärztin.