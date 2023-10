Optisch macht sie schon was her: eine reichlich gefüllte Obstschale mit diversen Sorten auf dem Küchentisch. Bananen, Äpfel, Kiwis, Orangen. Wenn die Bananen nur nicht immer so schnell braune Stellen bekommen würden ... Ob das an den anderen Obstsorten liegt? „Schtimmt dees‟, dass Äpfel Bananen schneller reifen lassen?

Äpfel geben Reifegas ab

Tatsächlich geben reife Äpfel, aber auch Birnen, das Reifegas Ethen ab. Dieses kann den Reifungsprozess der Bananen beschleunigen. Die kurze Antwort lautet also: Ja, Bananen werden neben Äpfeln schneller braun und matschig - allerdings nicht so schnell, dass sie sofort ungenießbar wären.

„Da müssen sie schon eine ganze Weile beieinander liegen“, sagt Florian Nüberlin, Obstbauer in Lindau am Bodensee. Ein, zwei Tage könnten die beiden Obstsorten ohne Sorge vor braunen Stellen nebeneinander liegen.

Obstbauer erklärt: Äpfel dunkel und kühl lagern

Grundsätzlich sollten Äpfel aber sowieso ganz anders als Bananen gelagert werden. Florian Nüberlin empfiehlt: Äpfel am besten dunkel und kühl lagern - im Kühlschrank, in der Garage oder im Keller. Dabei kann die Ware nach dem Einkauf gleich in der Tüte oder im Beutel bleiben.

„Allein das Wiederherausnehmen und in die Hand nehmen tut dem Apfel nicht gut“, sagt Florian Nüberlin. Es schade dem Apfel zwar nicht gleich, aber es sei besser, wenn man die Früchte einfach samt Tüte in den Kühlschrank lege.

Kälte kann die Banane gar nicht leiden

Die Banane hingegen ist kälteempfindlich. Sie hat es gerne hell und warm, wie die Verbraucherzentrale auf ihrer Internetseite erklärt. Bei Kälte verliert die Banane an Aroma. Ausnahme: Bei enormer Hitze sollten Bananen in den Kühlschrank, um sie vor einem vorzeitigen Verderb zu schützen.

Unsere Bananen kommen in der Regel aus fernen Ländern in Südamerika, wie Ecuador, Kolumbien oder Costa Rica. Wegen des weiten Transportweges werden die Früchte bereits gepflückt, bevor sie überhaupt reif sind.

Bei Sonneneinstrahlung reifen Bananen noch nach. Deshalb sollten nur unreife Früchte in einer Obstschale auf einer Anrichte gelagert werden. Besser wäre ein Vorratsschrank ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Grundsätzlich gilt: Empfindliche Obst- und Gemüsesorten nur in den Mengen einkaufen, die man zügig verbrauchen kann.