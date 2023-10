Rolling Stones mit bisher bestem Albumstart des Jahres

Es ist die insgesamt elfte Nummer-eins-Scheibe von Mick Jagger & Co: Die Rolling Stones haben mit ihrem neuen Werk „Hackney Diamonds“ den ersten Platz der deutschen Album-Charts erobert. Es ist das erste Stones-Album, das nach dem Tod des Schlagzeugers Charlie Watts entstand.

Es sei der erfolgreichste Start des Jahres, der erfolgreichste Start seit Rammsteins „Zeit“ vor eineinhalb Jahren sowie der stärkste Start eines internationalen Künstlers seit ABBA und „Voyage“ vor zwei Jahren, teilten die Charts-Ermittler von GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mit.

„Hackney Diamonds“ ist das erste vollständige Album der Rolling Stones mit neuen Songs seit 2005. Es kam am 20. Oktober heraus.

Ebenfalls neu in den Album-Charts sind Platz zwei und drei: „One More Time...“ von der US-Rock-Band Blink-182 und „Supervision“ von Singer-Songwriter Mark Forster. Platz vier geht an Santiano mit „Doggerland“ (Vorwoche: drei) und Rang fünf an das neue Album „Bleed Out“ der Symphonic-Metal-Band Within Temptation.

Weitere Platzierungen

Die Schlager-Boygroup Team 5ünf erobert als Neueinsteiger Platz neun («Für die Ewigkeit») und Sängerin Cher Platz elf («Christmas»).

Ski Aggu, der mit seinem Album „Denk mal drüber nach...“ letzte Woche die Spitze der deutschen Charts erobert hatte, fällt auf Platz sieben. Schlagerlegende Howard Carpendale rutscht mit „Let's Do It Again“ vom zweiten auf den achten Platz.

„In den Single-Charts ist Tiktok-Überflieger Íñigo Quintero nach vier Wochen Anlaufzeit an der Spitze angekommen“, berichtete GfK Entertainment. Das Trennungslied „Si no estás“ sei hierzulande der erste spanischsprachige Song auf Platz eins seit „Despacito“ von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee, dem Sommerhit von 2017. Das Lied sei ein europaweites Phänomen, Nummer-eins-Hit auch in seiner spanischen Heimat, der Schweiz, Österreich und Frankreich.

Derweil fallen Cassö, Raye & D-Block Europe («Prada») von Platz eins auf Platz zwei diese Woche. Als stärkster New Entry stürmt Rapper Reezy («14 Passenger») an Position drei. Auf dem vierten Platz stehen SIRA, Bausa & Badchieff («9 bis 9»). Platz fünf nimmt die kanadische Sängerin Tate McRae ein («Greedy»).