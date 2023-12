Panorama

Nicht nur Deutschland kann Bier - auch Pilsen

Lesedauer: 7 min

Feucht und auch im Sommer kalt ist es in den Bierkellern des Bürgerlichen Brauhauses in Pilsen. (Foto: PR )

Das schwache elektrische Licht flackert im Nebel, auf den großen, dunklen Pflastersteinen am Boden steht das Wasser. An der Decke der weiß getünchten Gänge fangen erste Tropfsteine an zu wachsen.

Veröffentlicht: 15.12.2023, 06:00