Panorama

Hochgefühle auf dem Hochplateau von Livigno

Livigno / Lesedauer: 5 min

Eine der schönsten Langlaufloipen führt weit hinaus Richtung Forcola. Bei Lawinengefahr wird die Route allerdings gesperrt. (Foto: Livigno Tourismus )

Livigno in der Lombardei punktet mit einer langen Schneesaison. Wintersport in all seinen Varianten ist hier möglich. Wir haben es ausprobiert.