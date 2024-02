Wäsche auf Elektroheizgerät gerät in Brand - 100 000 Euro Schaden

Ein Elektroheizgerät als Wäschetrockner zu benutzen, kann teuer werden: Ein 88-Jähriger in Heilbronn hat damit in einem Mehrfamilienhaus einen Brand verursacht, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 100 000 Euro entstand, wie die Polizei mitteilte. Der Senior erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Er hatte am Montagabend in der Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses Wäsche auf ein Elektroheizgerät gelegt, wie es hieß. Während er sich in einem anderen Raum befand, gerieten die Kleidungsstücke in Brand. Dieser breitete sich in der Wohnung aus, die nun nicht mehr bewohnt werden kann. Die beiden anderen Wohnungen in dem Gebäude sind weiterhin nutzbar.