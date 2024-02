19-jähriger Mercedesfahrer

Teurer Spaß: Unfall unter Drogeneinfluss verursacht 27.000 Euro Schaden

Ertingen / Lesedauer: 1 min

Mercedesfahrer unter Drogeneinfluss verursacht hohen Sachschaden.

Der Mercedes-Fahrer fuhr in Ertingen auf der Riedlinger Straße in Richtung Tankstelle - ungebremst in einen parkenden Ford Kuga.