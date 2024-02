Einbrecher dringt in Fitnessstudio ein und klaut Mobiltelefon

Über ein Fenster ist ein Unbekannter von Sonntag auf Montag in ein Fitnessstudio eingestiegen.

Der Täter hebelte das Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt in das in der Knittlinger Zeppelinstraße befindliche Fitnessstudio. Dort stahl er Bargeld in bisher unbekannter Höhe und ein Mobiltelefon.

Das Polizeirevier Mühlacker bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07041 96930 zu melden.