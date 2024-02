Osteuropäischer Sattelzug transportiert 24 Tonnen Shampoo

Am Nachmittag des vergangenen Montags fiel einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Haslach auf der B33 vor Haslach ein osteuropäischer Sattelzug auf, dessen Auflieger eine erhebliche Schräglage aufwies. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Ladung, bestehend aus 24 Tonnen Shampoo, völlig unzureichend gesichert und bereits bedenklich verrutscht war.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass Teile der Luftfederung und der Bremsanlage defekt waren. Am Dienstagvormittag konnten die Mängel im Rahmen einer Inspektion bestätigt werden. Der 44-jährige Fahrzeugführer darf nun in den nächsten Tagen bis zur Instandsetzung des Sattelaufliegers die letzten Stunden der schwäbisch-alemannischen Fasnacht in Offenburg miterleben. Angesichts der zu erwartenden Geldbußen wurde eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich erhoben.