Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Durchwühlte Schränke und Schubladen fanden die Bewohner eines Wohnhauses in der Richard-Wagner-Straße in Östringen vor, als sie in der Nacht auf Dienstag nach Hause zurückkehrten. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen drangen die Unbekannten im Zeitraum zwischen Montag, 13:15 Uhr und Dienstag, 00:40 Uhr in das Anwesen ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter einen an der Wand angebrachten Tresor sowie Bargeld, Wertgegenstände und Werkzeug im Wert von rund 4.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07253 8026-0 mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.