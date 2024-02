Jugendlicher bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt

Ein 17-Jähriger ist bei einer gefährlichen Körperverletzung am Montagabend im Bereich der Erich-Kästner-Schule in Neudorf mit einem Messer verletzt worden. Eine Lebensgefahr kann derzeitigen Erkenntnissen zufolge ausgeschlossen werden.

Nach bisherigen Ermittlungen hielt sich der 17-Jährige mit Freunden im Rahmen einer Faschingsveranstaltung gegen 19:45 Uhr auf dem Gelände der Schule auf, als es wohl mit einer Gruppe aus drei Männern zu einem Streit kam. Im Laufe der handfesten Auseinandersetzung zog einer der drei Männer ein Messer und verletzte den 17-Jährigen am Oberkörper, als dieser seinem Freund zu Hilfe kam.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein 22-jähriger mutmaßlicher Tatverdächtiger von den Polizeikräften noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Die zwei weiteren Verdächtigen flüchteten in unbekannte Richtung. Der Verletzte wurde zur Versorgung der Wunde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Der Geschädigte und die Zeugen beschreiben einen der noch unbekannten Tatverdächtigen als einen ca. 25-jährigen Mann mit mutmaßlich südländischem Erscheinungsbild, Vollbart, kurzen Haaren und von kräftiger Statur. Dieser soll etwa 170 cm groß sein. Der zweite Mann wird auf etwa 20 Jahre geschätzt und sprach wohl mit einem osteuropäischen Akzent. Er habe dunkelblonde kurze Haare und einen kurz getrimmten Vollbart. Seine Statur wird bei einer Körpergröße von etwa 175 cm als muskulös beschrieben. Zur Tatzeit hatte er wohl ein schwarz angemaltes Gesicht.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die Ermittlungen nach den weiteren Tatverdächtigen und die Tatumstände aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich telefonisch unter 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.