Hoher Sachschaden: 35-Jähriger vergisst rechte Lkw-Stütze einzufahren

Am Montag, 12.02.2024, gegen 08.35 Uhr, wurden in Tannenkirch zwei geparkte Pkws durch eine ausgefahrene Lkw-Stütze stark beschädigt. Ein 35-jähriger Mann vergaß wohl an seinem Lkw mit Ladekranaufbau eine rechte Lkw-Stütze einzufahren.

In der Uttnacher Straße wurde ihm dies zum Verhängnis. Er befuhr die Uttnacher Straße in Richtung Riedlingen als die ausgefahrene Lkw-Stütze mit einem geparkten Pkw kollidierte. Der geparkte Pkw wurde von der Fahrbahn geschoben.

Im weiteren Verlauf streifte der Lkw-Fahrer noch einen weiteren geparkten Pkw. An den beiden geparkten Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden am Lkw wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.