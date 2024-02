Pkw-Fahrer entzieht sich Kontrolle und flüchtet - Festnahme

In der Nacht auf Montag, 12.02.2024, hat ein Pkw-Fahrer versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Der Fahrzeugführer missachtete auf der B31 in Freiburg das Anhaltesignal einer Polizeistreife und setzte seine Fahrt über die L126 in Richtung Notschrei fort.

Im Verlauf der anschließenden Verfolgung, an der mehrere Streifenwagen beteiligt waren, versuchte der Fahrzeugführer zwischen Oberried und Notschrei, einen vorausfahrenden Streifenwagen erst auf der linken und danach auf der rechten Seite zu überholen. Dabei stieß der Pkw mit der Schutzplanke und dem Streifenwagen zusammen. Anschließend konnte der mit drei Personen besetzte Pkw angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden.

Der Fahrer des nicht zugelassenen Pkws war nach derzeitigem Kenntnisstand nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Alkoholeinfluss. Im Fahrzeug wurden zudem unter anderem Betäubungsmittel sichergestellt.

Die drei Insassen wurden vorläufig festgenommen, gegen den 28-jährigen Fahrer und die zwei Mitfahrer im Alter von 33 und 31 Jahren wird nun ermittelt. Bei dem Zusammenstoß mit dem flüchtigen Fahrzeug erlitt die Streifenwagenbesatzung leichte Verletzungen, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.