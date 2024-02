Zeugen gesucht

Wer hat den roten Bagger geklaut?

Denzlingen / Lesedauer: 1 min

ARCHIV - Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat der Dieb den Bagger in Richtung Elzstraße auf den dort parallel verlaufenden Radweg gefahren. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild )

Am Sonntag, 11.02.2024, gegen 01.40 Uhr entwendeten Unbekannte auf einer Baustelle in der Straße "Am Roten Brühl" in Denzlingen einen roten Bagger (Telelader), der Marke Schäffer.