Mann soll Frau in Straßenbahn mit Messer bedroht haben

Ein 27 Jahre alter Mann soll eine Frau in einer Straßenbahn in Karlsruhe mit einem Messer bedroht haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verständigte der Straßenbahnführer am Freitagnachmittag den Notruf. Der 27-Jährige sei den Angaben zufolge mit der Frau in einen Streit geraten und habe mit seinem Handy in der Hand angedeutet, sie erschießen zu wollen. Dann habe er sie mit einem Messer bedroht. Die Polizei nahm den Mann fest. Das Messer wurde sichergestellt. Die Frau flüchtete noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.