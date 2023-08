In vier Monaten Training haben die Teilnehmer von „Move“ einige Kilometer hinter sich gebracht. Wer regelmäßig lange Strecken auf zwei Rädern zurücklegt und vielleicht sogar eine mehrtägige Tour plant, braucht allerdings die richtige Ausrüstung.

Worauf es ankommt, weiß Trainerin Ute Strobel, die auch regelmäßig außerhalb Oberschwabens mit dem Rad unterwegs ist. Sie nimmt am liebsten nur das Nötigste mit – das, was sich am Körper tragen lässt.

Der eigene Schutz steht dabei an oberster Stelle und deshalb gilt für sie: „Rennradfahren nie ohne Helm“. Auf den schnellen Gefährten ist die schützende Kopfbedeckung mindestens ebenso sinnvoll wie auf allen anderen Rädern auch.

Ein dickes Polster ist nicht alles

Anders als bei der sonntäglichen Familienradtour kommt es auf dem Rennrad jedoch zusätzlich auf funktionale Kleidung an. Ein Trikot mit Taschen und idealerweise einem Reißverschlussfach für Kleinteile, Geld und Schlüssel sowie eine gut gepolsterte Radhose gehören zu der Grundausstattung. Schließlich wird dem Allerwertesten auf dem Sattel schon einiges abverlangt. Ute Strobel weist allerdings darauf hin, dass ein dickeres Polster nicht unbedingt bequemer ist: „Das muss man ausprobieren und auch in Betracht ziehen, dass es am Sattel liegen könnte.“

Zumindest was die Bekleidung angeht, fehlt dann für eine sommerliche Ausfahrt nur noch eine passende Radbrille, Socken und Radschuhe – und das richtige Klicksystem. Wer ohne „Klicker“ fährt, sollte laut Ute Strobel zumindest Schuhe mit möglichst fester Sohle anziehen, um Schmerzen an den Fußsohlen zu vermeiden.

Doch Rennradfahrer müssen auch auf wechselhaftes Wetter vorbereitet sein. Deshalb empfiehlt die „Move“-Trainerin Armlinge und Beinlinge, die sich bei Bedarf einfach überstreifen lassen und kälteempfindliche Körperstellen schützen.

Sollte es dann doch wieder warm werden, lassen sich die dünnen Stoffschläuche kompakt in der Rückentasche des Trikots verstauen. Mit einer zusätzlichen Windjacke, die im besten Fall noch wasserabweisend ist, muss das Rennrad dann auch im Herbst nicht in der Garage geparkt werden.

Eine Frage des Geschmacks

Ebenso wichtig wie die Kleidung ist außerdem die richtige Verpflegung. Allen voran sollten Rennradfahrer ausreichend Trinkflaschen mit Wasser mitnehmen.

Von Fruchtsäften rät Ute Strobel allerdings ab, da diese gerade bei sommerlichen Temperaturen schnell ungenießbar werden können. Stattdessen empfiehlt sie ein wenig Salz im Getränk, schließlich verliere der Körper während der Anstrengung einiges davon.

Wenn es ums Essen geht, bleibt Ute Strobel – wie sie lachend erzählt – am liebsten bei einer Brezel oder einem Käsevesper. Allerdings gebe es auch Riegel, die sich problemlos in den Taschen des Trikots mitnehmen lassen.

Kein Handwerkskoffer nötig

Für Notfälle sollten Rennradfahrer außerdem einen neuen Reifenschlauch oder etwas Flickzeug mitnehmen. Weiteres Werkzeug lohne sich nur dann, wenn man auf längeren Touren unterwegs ist und weiß, wie man es benutzt.

Sinnvoller sind dann doch ein Navigationssystem und eine gute Routenplanung. So finden Rennradfahrer zur Not auch schnell zurück in den nächsten Ort mit Fahrradwerkstatt.