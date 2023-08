Mit der Abschlussfahrt auf den Höchsten endete die „Move“-Saison 2023. Die Trainer und Teilnehmer hatten sich zu Beginn des Programms im April teils unterschiedlichen Herausforderungen gestellt und blicken nun auf erfolgreiche Monate zurück. Fest steht für fast alle von ihnen: Im nächsten Jahr wollen sie wieder an den Start gehen.

Stolz auf die Leistung

Das gilt auch für Gebhard Gindele. Er hat in diesem Jahr zum ersten Mal an „Move“ teilgenommen, nachdem er unter anderem wegen einer Schulterverletzung eine längere Rennrad-Pause einlegen musste. Besonders das Fahren in der Gruppe habe ihm Spaß gemacht.

Außerdem spüre er, wie er seine Leistung in den wenigen Monaten deutlich gesteigert hat. „Jetzt bin ich auch richtig stolz. Ich kann das nur weiterempfehlen“, sagt er über seine Teilnahme an dem Programm.

Wetter spielt mit

Eine erfahrene „Movlerin“ ist Bianca Klarmann, die wie die meisten anderen auch nach ihrer Ankunft auf dem Höchsten noch einen frischen Eindruck macht. Hinter ihr liegt bereist die fünfte Saison als Teilnehmerin und, wenn es nach ihr geht, sollen noch mehr folgen.

Über die Saison 2023 in der Tettnanger Gruppe drei sagt sie: „Es lief super.“ Außergewöhnlich gut sei diesmal das Wetter gewesen. „Wir hatten nie Regen. Nur das erste Treffen mussten wir absagen.“

Über das trockene und später sehr warme Wetter während der „Move“-Saison 2023 freut sich auch Christian Brey. Nach nur einem Jahr als Teilnehmer ist er in diesem Jahr zum Trainer der Gruppe sechs in Tettnang aufgestiegen.

Auf heiß folgt Eis

Als „wahnsinnig cool“ bewertet er diese Beförderung. Er sei gut in die Saison hereingekommen und seine Gruppe habe problemlos miteinander funktioniert.

Das mag vielleicht auch daran liegen, dass die Ausfahrten für die „Movler“ in Breys Gruppe meist in einer Tettnanger Eisdiele endeten. Eine Tradition, die er auch zum Abschluss der Rückfahrt vom Höchsten fortsetzen will. Seine persönliche Eis-Empfehlung: „Dunkle Schokolade mit Sahne.“