Als „extrem schwierig“ hat CDU-Stadtrat Martin Eble in der Gemeinderatssitzung am Montag den aktuellen Zustand im Klinikum Friedrichshafen beschrieben. Nach dem Tod einer Oberärztin, die schwere Vorwürfe gegenüber einem Chefarzt erhoben hatte, herrscht laut dem geschäftsführenden Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie des Medizin Campus Bodensee (MCB) eine „wahnsinnige Unruhe“. Sein Alltag bestehe zu einem großen Teil darin, Mitarbeiter und Patienten zu beruhigen.

Martin Eble fiel es sicht- und hörbar schwer, darüber zu sprechen. Es schien ihm aber wichtig, die eine oder andere Botschaft loszuwerden. Dass im Zusammenhang mit den Vorwürfen der verstorbenen Kollegin nicht nur ein Chefarzt, sondern auch die Geschäftsführung des MCB im Fokus stehe, habe zu einer paradoxen Situation geführt: „Mitarbeiter diskreditieren die eigene Klinik, weil sie nicht gehört werden, weil sie keinen Ansprechpartner haben“, so Eble.

Mediziner bittet um transparente und ehrliche Aufarbeitung

Auch stellvertretend für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die „alle eine Seele“ hätten, bat der Mediziner darum, die Vorgänge aufzuarbeiten - transparent, ehrlich und mit Tiefgang. Dass Andreas Brand, Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Klinikum Friedrichshafen GmbH, dies zuvor signalisiert hatte, dafür zeigte sich Martin Eble dankbar.

„An keinem und keiner von uns, die mit dem MCB verbunden sind, geht das spurlos vorüber. Weil wir die Ärztin kannten, sind wir sehr betroffen“, hatte der OB gesagt und weitere Untersuchungen des Aufsichtsrats angekündigt. „Wir müssen das aufarbeiten. Der Reputationsschaden ist vorhanden, das Vertrauen soll zurückgewonnen werden“, so Brand.

Information statt Spekulation

In die Tiefe ging der OB in seinen Ausführungen nicht, gab stattdessen zu verstehen, dass es nun wichtig sei, Ruhe in die Sache zu bringen und abzuwarten, bis Aufhellung, Klärung und Berichterstattung stattgefunden haben. „In dieser Angelegenheit geht es um Information und nicht um Spekulationen“, so Brand, der auch den Bogen zur wirtschaftlichen Situation des Klinikverbunds spannte.

„Der MCB ist ein Sanierungsfall“, so der OB. Zum Sanierungskonzept, über das der Aufsichtsrat bis Ende Februar 2024 beschließen soll, gehörten medizinische, strukturelle, personelle und verwaltungstechnische Aspekte.

OB ist von Qualität der medizinischen Versorgung überzeugt

Eines war Andreas Brand besonders wichtig: Auf die Qualität der medizinischen Versorgung in den Kliniken des MCB hinzuweisen, die nach seiner „tiefsten Überzeugung“ nicht unter den jüngsten Vorgängen leide. „Hier wird sehr gute Arbeit geleistet“, konstatierte der OB.