Madsen zum ersten Mal an Spitze der Albumcharts

Die Indie–Band Madsen hat es mit ihrem Album „Hollywood“ aus dem Stand an die Spitze der Albumcharts geschafft. Wie GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts am Freitag mitteilte, führen die Musiker aus dem Wendland damit zum ersten Mal die Albumcharts an.

„Hochkultur“ von Samy Deluxe, in der Vorwoche noch auf Platz eins, stürzte demnach auf den 53. Platz. Die Partysängerin Mia Julia steigt mit dem Album „Schlechte Manieren“ auf Platz drei ein, gefolgt von Hoziers „Unreal Unearth“ auf Platz vier.

Nachdem „Mädchen auf dem Pferd“ von Luca–Dante Spadafora, Niklas Dee & Octavian zum offiziellen Sommerhit gekürt wurde, kletterte der Song an die Spitze der Single–Charts. Das Lied „Komet“ von Udo Lindenberg und Apache 207 sinkt von Platz zwei auf Platz vier, und tauscht die Position mit dem Hip–Hop–Track „9 bis 9“ von SIRA, Bausa & badchieff.

„Summertime“ von Kontra K feat. Lana del Rey rutscht von der eins auf Platz drei der Single–Charts. „Theater“ von Ski Aggu & $OHO BANI steigt neu auf Platz fünf ein.