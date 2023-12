Widerstand, Nächstenliebe und Hoffnung: Das macht die Jesiden aus

Die Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt seit 2016 Geflüchtete in den großen Camps Mam Rashan, Sheikhan und Esjan in den kurdischen Autonomiegebieten im Nordirak. Dort leben Jesiden: Diese religiöse Minderheit blickt auf eine bewegte Geschichte zurück, die von Verfolgung und Diskriminierung geprägt ist. Die größte Tragödie in jüngerer Zeit war der Genozid durch die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) im Jahr 2014. Tausende Jesiden wurden getötet, ihre Gemeinschaft wurde aus ihrer Heimat, dem Shingal-Gebirge, vertrieben. Immer noch warten mehr als hunderttausende Flüchtlinge darauf, in ihre Heimat zurückkehren zu können. Der IS bezeichnet die Jesiden als Teufelsanbeter und verfolgt sie. Doch Kultur und Religion der Jesiden bauen auf Liebe und Gewaltlosigkeit.

Die Jesidische Religion: Widerstand und Hoffnung

Die jesidische Religion ist eine der ältesten monotheistischen Glaubensrichtungen, die ihre Wurzeln bis in die Antike zurückverfolgen kann. Mit mehr als einer Million Anhängern weltweit, hauptsächlich in Deutschland, Irak, Syrien und der Türkei, bilden die Jesiden eine religiöse Gemeinschaft, die eine einzigartige Glaubenspraxis pflegt. Die Jesiden praktizieren keine missionarische Religion, sie versuchen nicht, andere Menschen zu bekehren. Sie zeichnen sich jedoch durch Toleranz gegenüber anderen Glaubensrichtungen aus und akzeptieren die Vielfalt religiöser Überzeugungen. Sie lehnen Gewalt ab und betonen die Bedeutung der Nächstenliebe.

Die wichtigsten Figuren im Jesidentum

Sheikh Adi bin Musafir, gestorben 1162 in Lalisch: Er strukturierte das Kastensystem und führte einige sufistische Lehren, also die stärke Hinwendung zu Gott, bei den Jesiden ein.

Er wird von den Jesiden als eine Inkarnation von Tausi Melek, des Engels Pfau, angesehen und als Retter der Jesiden nach ihrer Ausrottung im 12. Jahrhundert verehrt. Sheikh Adi bin Musafir führte die heute bekannten Regeln der Kasten und Ehen in der jesidischen Gemeinschaft ein.

Tausi Melek, der Engel Pfau: Er nimmt eine Schlüsselrolle im Jesidentum ein. Er wird als der irdische Vertreter Gottes angesehen und fungiert als Vermittler zwischen den Gläubigen und der göttlichen Sphäre.

Welche Besonderheiten gibt es im Jesidentum?

Unzählige religiöse Texte sind überliefert, die den Glauben und Philosophie der jesidischen Religion dokumentieren. Aber sie sind allein mündlich erhalten, werden von Generation zu Generation weitergegeben.

Die Feierlichkeiten der religiösen Zeremonien finden alle in der Natur statt: Die Natur steht im Mittelpunkt der Jesidischen Religion.

Was ist der wichtigste Ort für die Jesiden?

Lalish, ein zentraler Ort für die Jesiden, befindet sich in der Nähe der Provinzhauptstadt Dohuk in der Autonomen Region Kurdistan. Er wird von den Gläubigen als ein heiliger Ort angesehen und sollte mindestens einmal im Leben besucht werden. Die Pira Silava-Brücke, auch als Begrüßungsbrücke bekannt, muss vor dem Betreten von Lalish überquert werden, wobei die Jesiden ihre Schuhe ausziehen und barfuß weitergehen, um die Heiligkeit des Ortes zu wahren.

Lalish hat gemäß der jesidischen Mythologie eine besondere Bedeutung. Es wird als der heiligste Ort betrachtet, in den das spirituelle Erbe und die Seelen nach dem Tod eintreten.

In Lalish gibt es die weißen Quellen, genannt Kaniya Sipi, die von den Jesiden für verschiedene rituelle Handlungen genutzt werden. Sie verwenden das Wasser für die Taufe der Kinder und zur rituellen Reinigung, um Krankheiten abzuwehren.

Eine weitere bedeutende Stätte in Lalish ist das Grab von Sheikh Adi.

Welche besondere Bedeuung haben Türschwellen bei den Jesiden?

In der jesidischen Kultur, besonders in Lalish, hat das Betreten von Türschwellen, insbesondere der Hauseingänge, eine tiefe religiöse Bedeutung. Die Jesiden glauben, dass Engel auf Türschwellen verweilen, weshalb sie diese nicht betreten dürfen. Die Gläubigen steigen darüber, um ihren Respekt und ihre Ehrfurcht auszudrücken.

Die Türschwelle, die den Übergang von der äußeren Welt in das Heiligtum Lalish markiert, gilt daher als heilig.

Die jesidische Kastenregel

Das Kastensystem der Jesiden ist ein grundlegender Aspekt ihrer religiösen Gemeinschaft und spiegelt spezifische Verantwortlichkeiten innerhalb der religiösen Struktur wider. Der Mir ist das religiöse Oberhaupt und spielt eine zentrale Rolle in der spirituellen Führung, oft symbolisiert er Sheikh Adi.

Pir und Sheikhs haben bedeutende religiöse, meditative und heilende Aufgaben. Sie besitzen vertiefte Kenntnisse über die religiösen Rituale und Praktiken der Jesiden.

Muriden sind Gläubige ohne den Status von Pirs oder Sheikhs. Ihre Rolle besteht darin, treu und loyal zu sein, die religiösen Lehren zu respektieren und das spirituelle Erbe der Gemeinschaft zu wahren.

Die Qewals sind Hüter der sakralen Texte und verantwortlich für die Sammlung, Bewahrung und Weitergabe des Wissens über die Traditionen, Gebete und Hymnen der jesidischen Religion.

Trotz der verschiedenen Kasten und Verantwortlichkeiten haben alle Mitglieder gleiche Rechte und Pflichten, unabhängig von ihrem Geschlecht.

Glauben die Jesiden an ein Leben nach dem Tod?

Ein zentrales Element ihres Glaubens ist die Vorstellung von Wiedergeburt und Seelenwanderung. Der Tod wird nicht als Ende, sondern als Übergang betrachtet. Nach dem Tod stehen die Seelen vor dem göttlichen Gericht, bei dem „Jenseitsgeschwister““ gemeinsam Verantwortung für ihre Taten übernehmen.