Weihnachtsbäume, Weihnachtsmusik, Weihnachtsstimmung: Bei einem Advents-Bummel durch Ankawa, den christlichen Vorort der Kurdenhauptstadt Erbil in den kurdischen Autonomiegebieten im Nordirak fühlt der Besucher sich wie in Stuttgart, Ulm oder Friedrichshafen im Advent.

Doch in diesem Jahr sollen die Christen in Kurdistan wie in allen Ländern des Nahen Ostend Weihnachten ganz anders feiern, bescheiden, besinnlich: „Wir sollten uns auf Gebete und Gottesdienste beschränken“, sagt Kardinal Louis Raphael Sako, der Patriarch der chaldäischen Kirche und damit Oberhaupt von rund 80 Prozent der irakischen Christen: „Der Respekt vor den Opfern des Krieges gebietet diesen Schritt.“ Auch die traditionellen Empfänge politischer und religiöser Autoritäten wurden abgesagt.

Mit dieser Absage und dem Aufruf, Weihnachten auf die Botschaft des Friedens und der Versöhnung zu beschränken, setzen Sako und die Kirchenführer im Irak ein deutliches Zeichen: Der verheerende Krieg zwischen Israel und der Hamas, die andauernden Auseinandersetzungen der Kirchenleitung mit der irakischen Regierung und die Trauer um die Opfer der Brandkatastrophe in der von Christen bewohnten Stadt Karakosch könnten keine Weihnachtsstimmung aufkommen lassen, heißt es.

Verdacht auf gezielten Anschlag

Bei dem Feuer in einer Hochzeitshalle waren Ende September mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen, weitere 150 Personen wurden verletzt. Die Zivilschutzbehörden gaben an, dass der Brand auf die Verwendung leicht entzündlicher Baumaterialien zurückzuführen sei, die gegen Sicherheitsstandards verstießen. Der Betreiber der Halle sowie weitere Verdächtige wurden zwar festgenommen, doch besteht der Verdacht, dass es sich um einen gezielten Anschlag auf die verbliebenen Christen in der Ninive-Ebene handeln könnte.

Karakosch ist die größte Stadt in der christlich geprägten Ninive-Ebene. Dort leben vorwiegend syrisch-katholische Christen. Vor dem Eindringen der Terrorgruppe „Islamischer Staat“ 2014 galt sie als die größte christliche Stadt im Irak. Nach der Befreiung Karakoschs im Oktober 2016 kehrten Zehntausende geflüchtete und vertriebene Christen zurück. Bei seiner Irakreise im März 2021 besuchte Papst Franziskus die Stadt und ermutigte die Christen, im Irak zu bleiben.

Entführungen, Morde, Vertreibungen und Ausgrenzungen

Zwischen 200.000 und 590.000 Christen leben nach Schätzungen der Kirche und Hilfsorganisationen heute im Irak von einst bis zu 1,4 Millionen Ende der 1980er-Jahre. In diesen Tagen zeichnet das Oberhaupt der katholischen Ostkirche ein düsteres Bild der gegenwärtigen Situation im Irak, der durch Krisen, Konflikte und Kriege erschüttert werde.

Die Christen im Irak litten unter Entführungen, Morden, Vertreibungen und Ausgrenzungen. Zahlreiche Kirchen seien zerstört, christliches Eigentum beschlagnahmt worden. Seit 2003 sind nach den Worten Sakos 1200 Christen im Irak getötet worden. Eine Million Christen sei ausgewandert. Dennoch sei die christliche Gemeinde „immer noch vom Geist Christi bewohnt“.

Sako weiß den Papst auf seiner Seite, der sich persönlich in einen aktuellen Konflikt auf höchster politischer Ebene eingeschaltet hat. Seit Monaten schwelt eine Auseinandersetzung zwischen dem sunnitischen Präsidenten des Irak, Abdul Latif Raschid, und Kardinal Sako.

Hintergrund des Streits ist die Entscheidung Raschids, ein Dekret seines Amtsvorgängers aufzuheben, in dem es um die Anerkennung der Autorität Sakos in kirchlichen Eigentumsfragen geht. Als Protest gegen die Aufhebung und eine damit verbundene Vernehmung durch die Polizei zog sich der Patriarch von seinem Amtssitz in Bagdad zurück.

Sako sagt, der Präsident stehe „unter großem Einfluss der Babylon-Milizen“, einer schiitischen Miliz mit einigen wenigen Christen, die Sako auch für die Besetzung christlicher Gebäude in der Ninive-Ebene und anderen Orten verantwortlich macht.

Papst schaltet sich ein

Ende Oktober traf sich der chaldäische Patriarch mit dem Papst im Vatikan, nun war Raschid vor einigen Wochen im Vatikan, wo Franziskus deutliche Worte fand: Die Christen müssten weiterhin in der Lage sein, „ihre geschätzte Mission zu erfüllen und sicherzustellen, dass alle irakischen Christen ein lebendiger und aktiver Teil der Gesellschaft und des Landes sein können, insbesondere in der Ninive-Ebene“, sagte der Papst in Richtung des irakischen Staatsoberhauptes.

In der Ninive-Ebene wie auch in Erbil unterstützt die Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ Christen. So wurde in Alqosh die Wasserversorgung gesichert: Eine nötige wie ermutigende Hilfe, so Sako, der dazu aufruft, Erziehung und Bildung in allen Bereichen Priorität einzuräumen, um die Grundwerte des Staates gegen Individualismus und Egoismus zu schützen.

Trotzdem dürften die Iraker ihre Hoffnung nicht verlieren. Das Land müsse sich „mit dem Duft der Geschichte, der hohen Zivilisationen und der lebendigen Erinnerung erheben“, so Sako. Konkret könne der Wandel gelingen, wenn die Iraker sich der Bedeutung der Heimat und der nationalen Identität bewusst seien und „die Rechte und die Gleichheit aller Bürger respektieren“.