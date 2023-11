Im Sommer 2024 jährt sich der Völkermord an den Jesiden zum zehnten Mal. Auch der Bundestag hat den gewaltsamen Tod von bis zu 10.000 Menschen (Angaben der Vereinten Nationen) und die Vertreibung Hunderttausender offiziell als Genozid eingeordnet.

Dennoch wird in Deutschland darüber nachgedacht, in die Bundesrepublik geflüchtete Jesidinnen und Jesiden wieder in den Irak abzuschieben. Wie ist die politische Lage in dem zwischen Euphrat und Tigris gelegenen Zweistromland?

Sind die Jesiden im Irak sicher?

Solange sich Jesidinnen und Jesiden in den kurdischen Autonomiegebieten im Nordirak, vor allem in der Provinz Dohuk bewegen, droht ihnen physisch keine Gefahr. Doch die übergroße Zahl der etwa 200.000 Flüchtlinge kommt aus dem westlich zur syrischen Grenze gelegenen Shingal-Gebirge.

Dort ist es brandgefährlich. Der Gebirgszug ist von strategischem Interesse und spiegelt die größeren Konflikte im Mittleren Osten wider. So sichert Iran über eine aus Teheran finanzierte und hochgerüstete Miliz die notwendigen Transportwege für Waffen Richtung Syrien und Libanon ab.

Die kurdische Terrororganisation PKK ist ebenfalls aktiv und das Gelände, wo die PKK vermutet wird, wird konstant von der türkischen Luftwaffe völkerrechtswidrig angegriffen. Ein Wiederaufbau der völlig zerstörten Infrastruktur und damit die Rückkehr der Vertriebenen wirkt vor diesem Hintergrund als reines Wunschdenken.

Wie leben die Flüchtlinge in der autonomen Region Kurdistan?

Die Versorgungslage in den Camps mit knapp 200.000 jesidischen Binnen-Vertriebenen, dazu kommen in der Provinz Dohuk (ursprünglich knapp 1,5 Millionen Einwohner) noch knapp 250.000 syrische Flüchtlinge, wird immer schwieriger, da sich die Vereinten Nationen zurückziehen und Aufgaben wie etwa die Müllentsorgung den lokalen Behörden überlassen.

Aus Bagdad kommt aus politischen Gründen bewusst wenig Unterstützung. Pro Quartal, und selbst das ist auch nicht sicher, wird ein Lebensmittelpaket und ein Paket mit Hygienemitteln geliefert.

Wasser, Strom, Schulen und Gesundheitsversorgung werden somit zum Problem der Kurden, die mit der Zentralregierung wegen früherer Unabhängigkeitsbestrebungen zerstritten sind.

Wie verhalten sich die Nachbarstaaten?

Die Türkei nutzt die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf den Krieg der Hamas gegen Israel und fliegt in Nordsyrien wie Nordirak tägliche Angriffe auf vermutete PKK-Stellungen. Auch Iran dient die aktuelle Situation, um seine starke Position im Irak auszubauen.

Drohnenattacken unweit der Regional-Hauptstadt Erbil gehören fast zur Tagesordnung. US-Stellungen werden in jüngster Zeit regelmäßig unter Feuer genommen. Politische Beobachter weisen darauf hin, dass ohne Teheran im Irak mittlerweile fast nichts mehr laufe. Die Nato ist rund um Erbil präsent.

Gibt es Aussichten auf eine Normalisierung der Lage, die den Jesiden die Rückkehr nach Hause ermöglichen würde?

Nein. Zwar gibt es immer wieder Gerüchte, dass die beteiligten Gruppen sich etwa über eine Polizeitruppe geeinigt hätten, die von den Peschmerga gestellt werden sollten, um so im Shingal für eine gewisse Sicherheit zu sorgen. Doch bislang geschieht nichts in diese Richtung.

Die irakische Armee müsste zuvor alle Milizen entwaffnen. Das ist Wunschdenken, denn klar ist, dass Iran den Nordwesten Iraks braucht, um seine Verbündeten in Syrien und Libanon mit Waffen versorgen zu können. Es gibt auch keine Anzeichen, dass Ankara seine Aktionen gegen die PKK einstellt.