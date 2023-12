Seit mehreren Jahren unterstützt die SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ den Hilfsverein Djarama. Der in Meckenbeuren ansässige Verein unterstützt die Menschen in Kassery, einem kleinen, weit abgelegenen Dorf im westafrikanischen Guinea. Mit den Bau eines Schulgebäudes und der Mitfinanzierung einer Lehrkraft steht neben dem Thema Bildung vor allem die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser im Fokus der Bemühungen.

Solomon Bah, Mitglied im Vereinsvorstand und in Kassery beheimatet, beschreibt die Situation dort im Pressegespräch: „Es gibt im Dorf kaum Wasser, geschweige denn Leitungen oder eine Kanalisation. Die Wege, lebensnotwendiges Wasser zu holen, sind oft weit.“ Diesbezüglich schwierig sei die Situation nicht nur in seinem Heimatdorf: Im ganzen Land gäbe es kaum funktionierende Wasserleitungen.

Wenn es an Ersatzteilen wie Fachpersonal fehlt

In der Hauptstadt Conakry bestünde zwar ein Leitungsnetz, doch sei dieses völlig unzureichend und größtenteils marode. Finanzstarke Nichtregierungsorganisationen hätten dort zwar - dies in guter Absicht - tiefe Brunnen gebohrt und mit Pumpen ausgestattet. Die Funktionstüchtigkeit sei jedoch meist nur von kurzer Dauer, da es bei Störungen und Ausfällen schlichtweg an Ersatzteilen wie Fachpersonal fehle.

Es sei daher sinnvoll, so Solomon Bah, auf dem Land und somit auch in seinem Heimatdorf auf Schöpfbrunnen zu setzen. Allerdings sei der Bau solcher Brunnen schwierig und eine wochenlange echte Knochenarbeit. Doch diese von Männern des Dorfes selbst gebauten Anlagen könnten dann auch von den Einheimischen gepflegt und repariert werden. Mit einfachsten Werkzeugen wie Hammer, Meißel, Seil und Eimer graben die Männer jeweils zu zweit nach Wasser.

Zehn Meter tief muss es schon sein

Fündig werde man dabei oft erst nach mehreren Versuchen und dies in einer Tiefe von gut zehn Metern. Stößt man auf Wasser, so werden die mit einem Durchmesser von einem Meter exakt rund gegrabenen Löcher mit einem Betonkranz samt Metalldeckel gesichert. Die Brunnen können dann zum Wasserschöpfen mit Eimer und langem Seil frei gegeben werden. Um das Wasservorkommen über das ganze Jahr zu sichern, werden die Brunnen zum Ende der Trockenzeit im März angelegt. Der Wasserspiegel ist zu diesem Zeitpunkt tief, und es ist garantiert, dass er in der Regenzeit steigt.

Das Problem mit dem Grundwasserspiegel

Da die regelmäßige Wasserentnahme dennoch den Grundwasserspiegel dauerhaft senkt, müssen die Brunnen ab und an tiefer gegraben werden. Laut Solomon Bah gibt es in seinem Heimatdorf derzeit zwölf funktionierende Schöpfbrunnen. Weitere Brunnenbauten seien unumgänglich, da die Wege zum Wasserschöpfen weiterhin oft noch weit seien und Brunnen immer wieder auch austrocknen würden. Die Schöpfbrunnen seien für jedermann zugänglich, und die Menschen würden mit dem knappen Gut Wasser verantwortungsvoll umgehen.

400 Meter von der Schule zur Wasserstelle

Aktuell werde versucht, so Solomon Bah, beim Schulgelände eine weitere Anlage zu bauen. Die nächste Wasserstelle liege dort gut 400 Meter entfernt, und dies sei für die Versorgung der über hundert Schüler auf Dauer untragbar. Der Brunnenbau dort gestalte sich allerdings aufgrund der Untergrundverhältnisse sehr schwierig, drei Probegrabungen seien bereits fehlgeschlagen. Dennoch seien die Menschen in Kassery zuversichtlich und dankbar, denn viel Gutes sei dank der Hilfe aus Deutschland bereits erreicht worden.