„Drei Jahre hat Hessana unser kleines Zelt nicht wirklich verlassen.“ Shreen Quasm Jerdo schaut ihren Sohn mit einem traurigen Lächeln an. Seit seiner Geburt leidet der Dreizehnjährige an einer Teillähmung seiner Beine. Als er, ebenso wie Hunderttausende, mit seiner Familie im Jahr 2014 vor den Terroristen des „Islamischen Staates“ (IS) fliehen musste, ging es um Leben und Tod.

Der Weg führte vom heimischen Shingal-Gebirge ins Flüchtlingscamp Sheikhan in den kurdischen Autonomiegebieten im Nordirak. 1004 Zelte stehen im Camp Sheikhan, in allen sieht es gleich aus. 3300 Menschen leben hier, sie gehören der religiösen Minderheit der Jesiden an. Unter ihnen sind 1338 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.

Dort fristete Hessana sein Dasein in einem Zelt: Als Kind mit Behinderung abgeschoben, versteckt und vergessen. Bis er im „Haus des Lächelns“ eine Chance auf ein neues Leben bekam - und diese Chance wahrnahm.

In den Flüchtlingscamps, aber auch in den Städten und Dörfern erhalten die meisten Kinder mit Behinderung keine angemessene Betreuung. Es gibt erschütternde Berichte von völlig überforderten Eltern, die ihre Kinder aus Scham weggeschlossen und versteckt haben.

Modellprojekte im Nahen Osten

Daher sind aus Mitteln der Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ der „Schwäbischen Zeitung“ zwei „Häuser des Lächelns“ errichtet worden: das erste im Jahr 2021 für 15 Kinder in der Stadt Sheikhan, das zweite im Mai dieses Jahres für elf Kinder in der Stadt Amediye.

Modellprojekte, die im Nahen Osten einzigartig sind. Hier lernen und spielen Kinder mit Behinderung. Die übersichtliche Gruppengröße erlaubt den studierten Sozialpädagogen einen intensiven und individuellen Umgang mit ihren Schützlingen. Für jedes einzelne Kind werden wöchentliche Lernziele erarbeitet, die Fortschritte in täglichen Besprechungen geprüft. Die Kinder sollen so befähigt werden, auf Regelschulen ihre Ausbildung fortzusetzen. Träger der Einrichtungen ist die Barzani Charity Foundation (BCF), der kurdischen Partnerorganisation von „Helfen bringt Freude".

Zurück ins Camp Sheikhan, ins Zelt der Familie Quasm Jerdo. Dort ist mitlerweile Midiyan Khidher Kalo, eine BCF-Mitarbeiterin, eingetroffen. Sie leitet die „Häuser des Lächelns“ und ist stolz: Nach zwei Jahren im „Haus des Lächelns“ kann Hessana heute mit anderen Kindern die große Abschlusszeremonie feiern. Die junge Frau holt Hessana persönlich ab und erläutert seine Erfolgsgeschichte.

Khidher Kalo übersetzt: „Nach einem halben Jahr im ,Haus des Lächelns’ wollte Hessana plötzlich das erste Mal unsere Verwandten im Camp besuchen. Seitdem ist er jeden Tag draußen, um mit Freunden zu spielen.“ Das Schönste sei für sie, dass ihr Sohn, der sich immer für seine Behinderung geschämt habe, plötzlich zu lächeln begann. Bei diesen Worten grinst Hessana verlegen und hält sich die Hände vor sein Gesicht.

Lehrer diskriminierte Kind mit Behinderung

Vor drei Jahren war der Junge von seinem Lehrer nach Hause geschickt worden, weil er angeblich ein Hindernis für seine Klasse darstellte. Das habe Hessana noch depressiver werden lassen. „Er war schon immer überdurchschnittlich intelligent - vor allem in Mathematik“, berichtet die Mutter. „Aber er hat sich nie getraut, etwas zu sagen. Weil er sich so für sich selbst geniert hat.“

Durch den besonderen, an den Bedürfnissen der Kinder orientierten Unterricht im „Haus des Lächelns“ konnte Hessana ein ganz eigenes Selbstverständnis entwickeln. In intensiver Arbeit mit den Sozialpädagogen lernte er, allein auf die Toilette zu gehen, sich vorzustellen und aufrecht zu sitzen. Das habe viel Kraft erfordert, da Hessana bei Misserfolgen schnell aggressiv wird. Dank spezieller Trainingseinheiten mit Physiotherapeuten kann er nun selbstständig auf Krücken gehen. So ist aus dem beschämten Kind ein junger Mann geworden.

Vor der Feier gilt es für Hessana, einen letzten Mathematiktest zu bestehen. (Foto: Lena Herrmann )

Ausflüge zum Zahnarzt, Park und Zoo

Neben dem Lernen haben die Kinder viel Spaß bei Freizeitangeboten. „Die Ausflüge zum Zahnarzt, Park und Zoo fand ich besonders toll. Die Filmnachmittage waren auch super“, strahlt Hessana. Ein fernes Brummen ertönt. Der Junge reibt sich die Hände, greift zu den Krücken und zieht sich hoch: Der Bus - ebenfalls aus Mitteln von „Helfen bringt Freude“ finanziert - ist eingetroffen, um ihn mit den anderen Kindern zum „Haus des Lächelns“ zu bringen.

Der Fahrer steigt aus. Mit einer Hand schützt er seine Augen vor dem umherwirbelnden Staub. Mit der anderen winkt er Hessana lächelnd zu. Während der Motor läuft, hilft er den Jungen in den weißen Bus. Aufgeregtes Gemurmel empfängt Hessana: Neun Freunde dürfen heute ihren Abschluss mit ihm feiern.

Mühsam, aber selbstständig bahnt sich Hessana seinen Weg durch den engen Gang im Bus. Schritt um Schritt stützt er sich an den Sitzen ab. Sitz um Sitz empfängt ihn ein Lächeln. Hessana setzt sich, nimmt die Krücken vom Fahrer entgegen und winkt seiner Familie zum Abschied. Der Bus fährt los, die Kinder sind an diesem besonderen Tag in aufgeregter Stimmung.

Umarmungen, Lachen, Handschläge

Hessana steht auf, noch bevor der Bus zum Stehen gekommen ist. Lachend winkt er den Pädagogen zu, die sich vor dem Eingang des „Hauses des Lächelns“ zur Begrüßung versammelt haben. Umarmungen, Lachen, Handschläge - die Begrüßungen erinnern an ein Familientreffen.

Khidher Kalo, die dem Bus gefolgt ist, nimmt ihn in den Arm: „Vor zwei Jahren konnte er noch keinen Stift halten. Und seht ihn euch jetzt an.“ Sie drückt den Jungen an sich. Er versucht, das Kompliment gelassen hinzunehmen, kann seinen Stolz aber nicht verbergen. Ein Hauch von Wehmut weht ins Haus des Lächelns: Die meisten Kinder betreten es heute zum letzten Mal. Denn nach kurzen Ferien geht es auf die staatliche Regelschule.

Plötzlich werden Hessanas Augen groß. Er blickt die Kinder an. Sie blicken ihn an. Jubel. Ballons, Blumen und eine große Torte dekorieren den Eingangsbereich. Die Kinder wollen sich schon darauf stürzen, als die Pädagogen sie freundlich, aber bestimmt bremsen. Vor dem Vergnügen erwartet sie noch eine letzte Unterrichtseinheit. Aber: Sie dürfen schon einmal ihre Abschlusshüte und -Roben tragen.

Die Abschlussfeier im „Haus des Lächelns“ für Kinder mit Behinderung, die nun die staatliche Regelschule besuchen. (Foto: Ludger Möllers )

Während die Kordel seines Hutes beim Mitschreiben pendelt, sitzt Hessana aufrecht in der zweiten Reihe. Die Lehrerin schreibt eine Aufgabe an die Tafel und bittet den Jungen nach vorn. Ein letzter Test. Die beiden tauschen Krücke und Stift. Stille. Der Stift keucht, als Hessana seinen Rechenweg notiert. Er stoppt. Nickt kurz. Und schreibt das Ergebnis grinsend an die Tafel. Die Lehrerin klatscht begeistert in die Hände und drückt ihn an sich. Seine Mitschüler applaudieren.

Abschied vom „Haus des Lächelns“

Geschafft. Unter dem Beifall aller Menschen, die ihn in den vergangenen zwei Jahren gefördert, kennen und lieben gelernt haben, läuft er nach vorne. Er legt die zweite Krücke in die linke Hand. Wischt sich die rechte an der Jeans ab und ergreift Khidher Kalos Hand mit festem Druck. Ihr mütterlicher Stolz spiegelt sich in seinen Augen. Sie umarmen sich innig. Dann stößt er zu den anderen Kindern, um sich mit ihnen für die Fotos aufzustellen. Stolz stehen sie beieinander und strahlen in die Kameras. Und doch wird kein Foto die Freude und Liebe einfangen können, die das „Haus des Lächelns“ erfüllen. Als Khidher Kalo die Torte anschneidet, kommt Leben in die Feier: Teller werden befüllt, Gabeln geschwungen und Trinkpäckchen geleert. Dann gibt es noch Geschenke: neue Schultaschen. Sie werden die Kinder durch ihren nächsten Lebensabschnitt begleiten.

Der Bus steht still am Straßenrand, als die Gruppe ins Freie tritt: Eine lange Umarmung folgt der nächsten. Hessana muss kräftig blinzeln. „Ihr werdet immer Kinder vom Haus des Lächelns bleiben“, flüstert Midiyan Khidher Kalo. Die Kinder gehen zum Bus. Hessana steigt als Letzter ein. Er winkt durch die Scheibe. Der Fahrer gibt ihm seine Krücken. Dann die Urkunde. Er nimmt sie vorsichtig entgegen und drückt sie sanft an sich: ein Zeugnis von Schmerz, Kampf und Sieg. Ein Beispiel für die engagierte und effektive Arbeit der Einrichtung. Ein Versprechen, dass Helfen Freude bringt.