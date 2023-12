Das Camp Sheikhan besteht aus Zelten, die sich in ihrer stumpfen sandbeigen Farbe der Umgebung und dem staubigen Boden anpassen. Die meisten von ihnen stehen auf einem provisorischen Betonfundament, die dazu gehörende Toilette und die kleine Kochecke sind gegenüber gemauert. Die Winterkälte ist wahrscheinlich menschenfeindlicher als die Sommerhitze mit zuletzt bis zu 50 Grad im Schatten. Die Menschen, die hier leben müssen, haben 2014 den Genozid an den Jesiden im Shingal-Gebirge überlebt und konnten nur mit letzter Kraft dem Terror des sogenannten Islamischen Staats (IS) entgehen. Die in den Camps geborenen Kinder sind noch zu klein, um die Dimensionen der Verbrechen zu erfassen.

Und manchmal gibt es auch hier in den kurdischen Autonomiegebieten im Nordirak Geschichten von Menschen, die aus scheinbar aussichtslosen Situationen und trotz persönlicher Handicaps plötzlich eine Leidenschaft entwickeln und etwas Ungewöhnliches beginnen. Die bemerkenswerte Geschichte von Khalil Hassan Mijo hat hier schnell die Runde gemacht. Jeder weiß, wo der Maler wohnt. Und eine Gruppe aufgeregter Kinder geleitet uns an vielen Zelten vorbei durch die Gassen von Camp Sheikhan zu seiner Bleibe.

Dünne Teppiche auf dem kalten Betonboden

Vor dem Zelt ziehen wir unsere Schuhe aus und betreten das Zuhause des 32-Jährigen. Das Innere spiegelt in seiner Einfachheit und der spartanischen Einrichtung wider, wie sich das Leben von Sohn, Mutter und Schwester seit langer Zeit abspielt. Auf dem Boden sind mit Mustern verzierte Matratzen längs der Zeltwände ausgerichtet, auf die wir uns niederlassen.

Willkommen! Schaut euch doch meine Bilder an! Khalil Hassan Mijo

Dünne Teppiche sollen im Winter etwas gegen die Kälte helfen, sonst etwas Wohnlichkeit bieten. Khalil wirkt sehr aufgeregt, er hat die Beine übereinandergeschlagen und seine bloßen Füße verschlingen sich ineinander. Der junge Mann ist von Geburt spastisch gelähmt. Sein Körper krampft und er kann seine Hände nicht zum Greifen benutzen. „Willkommen! Schaut euch doch meine Bilder an!“

Von der Flucht vor nunmehr fast zehn Jahren will Khalil nicht erzählen. Die IS-Terroristen setzten den Jesidinnen und Jesiden im Gebirge nach, kesselten sie ein und beschossen die Flüchtenden mit Mörsergranaten. Erst die kurdischen Peschmerga konnten dank Luftunterstützung der USA die Mörderbanden zurückdrängen und so das Leben Zehntausender retten. Mehrere Tausend Menschen kamen dennoch um.

Ich war psychisch am Boden. Ganz plötzlich hatte ich die Idee, mit dem Malen zu beginnen. Khalil Hassan Mijo

Wie es den Helfern von Khalil, der nur ganz langsam wenige Schritte laufen kann, gelang, ihn in die sichere kurdische Region Dohuk zu bringen, bleibt unklar und eigentlich unfassbar. „Ich war psychisch am Boden. Ganz plötzlich hatte ich die Idee, mit dem Malen zu beginnen“, beschreibt er diese schlimme Zeit.

Wenn er malt, kommt alles raus. Er ist dann hoch konzentriert. Es nützt ihm. Sherin Hassan Mojo

Seine Familie habe zunächst gestutzt, ihm aber dann Papier und Stifte besorgt. „Wenn er malt, kommt alles raus. Er ist dann hoch konzentriert. Es nützt ihm“, sagt seine Mutter Sherin Hassan Mojo.

Mutter kehrt trotz Bleiberecht aus Deutschland nach Kurdistan zurück

Khalil ist auf die Hilfe seiner Familie angewiesen. Seine Mutter kehrte trotz Bleiberechts aus dem sicheren Deutschland zurück in das Camp am Rande der Stadt Sheikhan, um ihren Sohn zu unterstützen. Seine Schwester hilft ihr dabei.

Die Behörden in Bayern haben es abgelehnt, dass ich Khalil zu mir hole. Von wegen humanitäre Familienzusammenführung! Also bin ich wieder hier im Flüchtlingscamp. Ich konnte ihn doch nicht zurücklassen. Sherin Hassan Mojo

„Die Behörden in Bayern haben es abgelehnt, dass ich Khalil zu mir hole. Von wegen humanitäre Familienzusammenführung!“, hadert die 66-Jährige. „Also bin ich wieder hier im Flüchtlingscamp. Ich konnte ihn doch nicht zurücklassen.“

Die Schwester, Suad Hassan Mojo, die Mutter, Sherin Hassan Mojo, und Maler Khalil Hassan Mijo mit Camp-leiterin Hewan Fahmi Hassan. (Foto: Ludger Möllers )

Khalil kann sich selbst nicht versorgen, die Medikamente, die ihm das Leben erleichtern würden, kann er weder bekommen, noch bezahlen. Von einer medizinischen Behandlung wagt er erst gar nicht zu träumen. „Im Camp geht es mir nicht gut. Ich brauche Beschäftigung. Also male ich.“

Es ist mehr als eine Passion. Mit seinen Füßen fertigt er fröhliche und farbenfrohe Bilder an. Sein Lieblingsthema ist Weihnachten und wir bestaunen in dieser kargen, staubigen Umgebung Motive mit geschmücktem Weihnachtsbaum, Rentierschlitten und rotbemütztem Weihnachtsmann. Vor Freude über den Besuch dreht er lachend den Kopf und er stützt sich mit den Armen ab. Bei diesen Schilderungen wirkt der Jeside recht geschäftstüchtig.

Dann kann ich mir auch die Medikamente leisten. Khalil Hassan Mijo

„Diese Motive müssten doch am besten bei euch in dieser Jahreszeit gehen“, meint er. Ansonsten sind seine Motive auch junge Paare auf Motorrädern. „Eben Menschen, die frei sind.“ Mittlerweile sei er recht geübt. „Für ein Bild auf Papier brauche ich einen halben Tag. Wenn es eine Leinwand ist, dann schon länger.“ Vielleicht gebe es ja eine Möglichkeit, seine Bilder in Deutschland zu verkaufen. „Dann kann ich mir auch die Medikamente leisten.“

Betonboden als Zeichenbrett

Das Sprechen fällt ihm schwer und er braucht Zeit, seine Wünsche zu formulieren. So ein Besuch kostet Kraft. Seine ältere Schwester Suad Hassan Mojo hilft ihm, seine Worte verständlich zu machen. Khalil liebt das Malen, das Zelt ist sein Atelier, der Betonboden sein Zeichenbrett. Er hat drei Herzenswünsche: Stifte, weil diese immer schnell leer sind, Medizin und eine Frau. „Ich will heiraten.“

Die Mutter und die Schwester umsorgen Khalil fürsorglich. „Ich wollte auch immer eine eigene Familie“, sagt die Schwester zu uns leise und schaut uns sehnsuchtsvoll an. Ihr Blick verrät ihre Gedanken. Würden wir sie doch einfach mitnehmen in ein anderes Leben. Ein unbeschwertes. Sie seufzt und scheint den Gedanken wegzuwischen. Es ist alternativlos, sie muss ihrem Bruder helfen, kann die Mutter nicht alleine lassen.

Hendrik Groth, Editor-at-large der „Schwäbischen Zeitung“, der Maler Khalil Hassan Mijo und Campleiterin Hewan Fahmi Hassan im Zelt der Familie im Flüchtlingscamp Sheikhan. Dort engagiert sich „Helfen bringt Freude“ seit sieben Jahren. (Foto: Ludger Möllers )

Hewan Fahmi Hassan, die wegen ihres Organisationsvermögens mittlerweile das größere Mam Rashan-Camp leitet, blickt traurig auf „ihr“ Sheikhan und Khalil mit Mutter und Schwester zurück.

In Sheikhan haben wir viel erreicht, besonders mithilfe der Spenderinnen und Spender der ,Schwäbischen Zeitung’. Denkt an das Zentrum gegen häusliche Gewalt, die Zahnarztpraxis oder die Bäckerei von Frauen, die vom IS verschleppt worden waren. Hewan Fahmi Hassan

„In Sheikhan haben wir viel erreicht, besonders mithilfe der Spenderinnen und Spender der ,Schwäbischen Zeitung’. Denkt an das Zentrum gegen häusliche Gewalt, die Zahnarztpraxis oder die Bäckerei von Frauen, die vom IS verschleppt worden waren“, lächelt sie. „Und natürlich der Fußballplatz!“ Das alles umzusetzen, sei nicht leicht gewesen, aber es habe geklappt.

Was Khalil anbelange, wisse sie aber auch nicht weiter. „Er muss medizinisch richtig behandelt werden, das geht hier nicht.“ Europa schotte sich immer mehr ab. „Deutschland hat Jesiden jetzt wieder abgeschoben. Aber so eine Familie hat einen Neustart verdient“, stellt Hewan klar, deren verbindliches Lächeln einem verärgerten Blick gewichen ist. Für jede umsetzbare Idee sei sie dankbar.