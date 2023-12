20 bis 30 Prozent der von der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) gepeinigten Jesiden in den Flüchtlingscamps in den kurdischen Autonomiegebieten im Nordirak leiden weiter an einer posttraumatischen Belastungsstörung. 40 Prozent der Menschen tragen sich mit Suizidgedanken, wie Professor Dr. Dr. Jan Ilhan Kizilhan sagt. Der Psychologe kümmert sich seit Jahren um IS-Opfer. Er arbeitet mit der Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ der „Schwäbischen Zeitung“ seit einigen Jahren zusammen. Seine Bitte an die Leserinnen und Leser: „Mit Ihrer Spende helfen Sie Menschen in großer seelischer Not.“

Sie haben im Frühjahr 2021 mit einer Hotline die Suizidprävention gestartet. Warum ist diese Arbeit immer noch notwendig?

40 Prozent der Geflüchteten Kurdistans, so ist das Ergebnis unserer Forschungen, tragen sich mit Suizidgedanken. Wir rechnen ja immer noch mit etwa 500.000 geflüchteten Menschen: jeweils die Hälfte Syrer und Jesiden. Sie leben in 20 Camps.

Gibt es besonders Betroffene?

Vor allen Dingen junge Leute machen sich große Sorgen. In der Mehrzahl suizidieren sich junge Frauen: Sie nehmen Medikamente oder sie hängen sich auf. Männer, die sich suizidieren wollen, dagegen verbrennen sich. Wir haben etwa 14 bis16 Fälle, die in diesem Jahr dokumentiert sind. Aber ich gehe von einer sehr, sehr hohen Dunkelziffer aus, da in den Familien Suizidfälle immer tabuisiert sind. Suizidfälle werden dann als normale Todesfälle ausgewiesen und tauchen in keiner Statistik mehr auf.

Welche Sorgen treiben die Menschen um?

Es gibt realistisch keine Hoffnung für die Jesiden, in ihre Heimat, das Shingal-Gebirge, zurückzukehren. Dort hat der IS sie im Jahr 2014 gewaltsam vertrieben. Und wenn Menschen keine Hoffnung haben, keine Perspektive haben, dann werden sie traurig und depressiv.

Welche Auswirkungen auf die Psyche der Menschen hat es, wenn sie den zehnten Winter unter Zelten erleben und ihre Hoffnung schwindet, in die Heimat zurückkehren zu können?

Die Euphorie der ersten Jahre nach 2014, als man noch dachte, schon bald sei eine Rückkehr möglich, ist einfach verflogen. Auch die Leitungskräfte in den Camps sehen, dass sie jeden Tag mit den gleichen Beschwerden konfrontiert werden. Der Mensch aber braucht die Hoffnung, dass es morgen besser wird. Monotone Routine macht die Menschen fertig. Darum ist die Arbeit so wichtig: Der Umgang mit der Dauerkrise muss erlernt werden.

Aber es gibt doch Hilfsangebote.

Immer weniger. Die Menschen haben in den Camps auch deswegen immer weniger Hoffnung, da die ausländische Hilfe durch NGOs, den sogenannten Non-Governmental Organisations (Deutsch: Nichtregierungsorganisationen), um 40 bis 50 Prozent zurückgegangen ist. Die NGO, so hatten sie es versprochen, wollten sich im Shingal-Gebirge engagieren. Aber dort ist wenig Hilfe angekommen. Die Menschen in den Camps fühlen sich alleingelassen, sie sehen keine ausländischen Helfer mehr. Darum sind Organisationen wie „Helfen bringt Freude“ so hoch angesehen: Die Arbeit, die von den Leserinnen und Leser der „Schwäbische Zeitung“ finanziert wird, geht seit vielen Jahren kontinuierlich und sichtbar weiter. In den Camps Mam Rashan, Sheikhan und Esjan ist diese Arbeit sehr präsent.

Lassen Sie uns auf Deutschland schauen: Jesiden werden wieder abgeschoben. Von den Abschiebungen sind insbesondere Menschen betroffen, die nach Angriffen des IS aus ihrer Heimat geflohen waren. Weder der Teil des Iraks, der unter der Kontrolle der Zentralregierung in Bagdad steht, noch der autonom regierte kurdische Teil im Norden des Landes seien derzeit sicher für Jesiden, heißt es. Wie sind die Reaktionen unter den Geflüchteten in den Camps?

Diese Nachrichten tragen zur schlechten Stimmung bei. Denn natürlich erfahren die Jesiden über Facebook und andere soziale Medien auch davon, dass Deutschland trotz aller gegenteiligen Beteuerungen Jesiden wieder abschiebt. Das geistliche Oberhaupt der Jesiden, der Prinz, die Prinzessin haben bereits bei deutschen Politikern darauf hingewiesen, dass diese Praxis unmenschlich ist.

Wie gehen Ihre Mitarbeiter vor?

Empfohlene Artikel Helfen bringt Freude Warum die Lage für die Jesiden so schlecht ist q Erbil

Proaktiv. Unsere Mitarbeitenden fahren in Schulen, sind in den Universitäten und den Verwaltungen, um das Thema Suizid, das noch weitgehend tabuisiert ist, überhaupt zur Sprache zu bringen. In der Hotline im Kampf gegen Suizid sind insgesamt vier Personen beschäftigt und Tag und Nacht erreichbar: zwei Psychologinnen und zwei Psychologen. Sie haben jeweils Handys bei sich. Sie versuchen, Anruferinnen und Anrufe, die sich mit Suizid-Gedanken tragen, am Telefon zu halten, bis Hilfe eintrifft. Falls nötig, werden die Anruferinnen oder Anrufer in eine psychiatrische Klinik eingewiesen oder kommen in die German Clinic in Dohuk zur weiteren, dort ambulanten Behandlung.

Wie sind die Reaktionen von offizieller Seite auf dieses neue Angebot?

Die Direktion für Gesundheit in der Provinz Dohuk ist froh, dass es dieses Team zur Suizidprävention gibt. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden auch in die Teambesprechungen der Direktion eingeladen. Und diese Einrichtung ist mittlerweile ein Vorbild geworden, auch für andere Provinzen wie Erbil oder Süleymaniye.

Lassen Sie uns auf ein weiteres Projekt schauen, das seit dem Frühjahr 2018 durch „Helfen bringt Freude“ finanziert wird: In den Camps Mam Rashan und Esjan bieten nach deutschen Standards ausgebildete Psychotherapeuten ihre Hilfe an.

Ja, fünf Therapeuten fahren zweimal pro Woche von Dohuk in die Camps. Über 1000 Geflüchtete haben seither allein in Mam Rashan, wo 7400 Jesiden leben, diese Hilfe in Anspruch genommen. Der Bedarf dürfte aber viel größer sein: Wir gehen davon aus, dass 20 bis 30 Prozent der vom IS gepeinigten Jesiden an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, das wären allein im Camp Mam Rashan zwischen 1750 und 2600 Menschen.

Wer nimmt Ihre Arbeit in Anspruch?

Wir haben es mit verschiedenen Patientengruppen zu tun: Jesidische Frauen, die jahrelang in der Gewalt des IS waren, wie Vieh verkauft und immer wieder missbraucht wurden. Kinder, die mit ansehen mussten, wie ihre Eltern ermordet wurden. Ehemalige Soldaten, die von ihren Erinnerungen an Krieg und Terror bis in den Schlaf verfolgt werden. Die normale Therapie dauert zwölf Stunden, bei Bedarf verlängern wir diese Behandlung.

Die Therapeuten werden am Institut für Psychotherapie und Psychotraumatologie (IPP) der Universität in Dohuk nach deutschen Standards ausgebildet. Wie ist diese Arbeit abgesichert?

Wir haben im Jahr 2017 das IPP mit Hilfe des Landes Baden-Württemberg gegründet, bis 2026 wird es vom Außenministerium der Bundesrepublik finanziert. 2020 ist die GermanClinic dazu gekommen. 28 Studierende haben im vergangenen Juni ihr Studium aufgenommen.