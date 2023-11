Es scheint aus heutiger Sicht wie eine andere Welt: Als Vertreter aus Tettnang vor mehr als 30 Jahren das erste Mal Porcón in Peru besuchten, starb noch etwa jedes zweite Kind nach der Geburt.

Dass das heute anders ausschaut, ist vor allem den Refectorios zu verdanken, in denen sich Mütter und Familien selbst organisieren. Die Sternsinger unterstützen diese.

„Wenn wir gefragt haben, wie viele Kinder die Familie hat, war die Antwort damals oft in der Größenordnung: Zwölf Kinder, fünf leben“, erinnert sich Eva-Maria Aicher an die ersten Kontakte in Porcón. Sie begleitet das Projekt seitens des Arbeitskreises Peru der St.-Gallus-Kirchengemeinde.

Wohlstand war damals noch weit entfernt

Was erst einmal wie eine abstrakte Zahl klingt, zeigte sich den Besuchern aus Tettnang damals in Eindrücken des Elends. Im recht zersiedelten Andenhochland Perus rund um Porcón hatten die Kinder teils nur Lumpen an. Oft besaßen sie nicht einmal Schuhe, sondern liefen bei jedem Wetter barfuß.

Die Stadt Cajamarca mit ihren rund 180.000 Einwohnern ist 40 Kilometer entfernt, in etwa so weit wie Überlingen von Tettnang. Für die Einwohner Porcons war das Regionalzentrum wegen des unwegsamen Geländes kaum erreichbar. Auch der dortige, relative Wohlstand einiger war weit entfernt.

Zum Verkauf blieb nichts übrig

Die Basis hierfür: Bildung und Emanzipation. Damals waren viele der Frauen Analphabeten. Aicher erinnert sich an eine Szene, wo die Frau beim Besuch neben ihrem Mann auf dem Boden hockt, der auf einem Stuhl sitzt - und der seine Hand auf dem Kopf seiner Ehefrau ruhen lässt. Macholand Peru.

Der Weg aus der Armut war auch deswegen schwer, weil die Familien zwar für sich Gemüse anpflanzen konnten. Das aber brauchten sie im Lauf des Jahres auf. Zum Verkauf blieb nichts übrig, erinnert sich Aicher.

Nahrungsmittel, Wissen, Bildung

In den rund 30 Jahren hat sich einiges geändert. Daran haben auch die Refectorios einen großen Anteil. Eine Übersetzung ins Deutsche, sagt Aicher, sei kaum möglich. Im Grunde sind es kleinteilige Gruppen von Frauen und ihren Kindern, die ihren Alltag gemeinsam organisieren.

Die Organisation der Nahrungsmitteltransporte ist auch während der Coronapandemie sehr wichtig gewesen. Das haben die Mütter selbst organisiert. (Foto: AK Peru/Aicher )

Dabei kann es sich um Nahrungsmittellieferungen handeln, die sie in Porcón abholen und dann bei den Mitgliedern weiterverteilen. Es geht dabei aber auch um den Transport von Wissen und Bildung.

Kindersterblichkeit mittlerweile gesunken

„Früher war es alles andere als selbstverständlich, dass Mädchen zur Schule gegangen sind“, sagt Aicher. Mittlerweile hat sich das geändert. Kaum eine junge Frau, nicht zumindest schreiben und rechnen kann.

Dazu kam Aufklärung über Verhütungsmethoden, Hygiene und medizinisches Basiswissen: So ist neben der Zahl der Neugeborenen in all den Jahren auch die Kindersterblichkeit gesunken: „Das liegt in etwa beim gesellschaftlichen Durchschnitt“, sagt Aicher. Dieses Ziel ist erreicht.

Stolz darauf, dass Kinder warme Sachen tragen

Doch auch wenn sich vieles verbessert hat und die Frauen richtiggehend in den Refectorios aufgehen: Das Leben vor Ort ist immer noch hart genug. Zwar tragen die Kinder mittlerweile warme Sachen, darauf sind die Eltern auch richtig stolz, ebenso ist die Ernährung abwechslungsreicher geworden.

Doch die grundlegende Armut besteht auch weiterhin. Viele Frauen sind mittlerweile kunsthandwerklich tätig. Doch der Traum, einen eigenen Laden an einer vielbefahrenen Straße wenige Kilometer von Porcón einzurichten, schlug fehl.

Kleine Verkäufe am Straßenrand

Was von außen betrachtet durchaus sinnvoll erschien, scheiterte am Vollzeitjob Haushalt. Die Frauen hatten schlichtweg keine Zeit, einen Laden zu betreiben.

Stattdessen setzen sie sich mit ihren Waren auf einem Tuch an den Straßenrand, wenn sie Zeit freischaufeln können. Doch in Zeiten hoher Inflation kaufen die Leute derzeit eher Nahrungsmittel als Kleidung.

Refectorios helfen im Kampf gegen häusliche Gewalt

Mit Corona ruhten bestimmte Strukturen auch. Die gemeinsamen Treffen von Vertreterinnen der Refectorios in Porcón fielen aus, man sah sich vielleicht noch beim Abholen von Nahrungsmitteln, die dann über steile Pfade den Weg in das zersiedelte Umland fanden.

Wobei die Refectorios hier zum Beispiel auch wichtig waren, dass Frauen gemeinsam auftreten konnten, wenn es um Gewalt im Haushalt ging, erklärt Aicher. Eine vollkommen andere Situation als früher noch, wo viel mehr Frauen den Tätern in der Familie vollkommen hilflos ausgeliefert waren.

Spenden sind in Zeiten wie diesen wichtig

Doch so sehr die Refectorios Selbsthilfe der Frauen und ihrer Kinder ermöglichen, helfen ihnen in Zeiten wie diesen Spenden sehr - damit sie weiter funktionieren können.