Es wird Winter in diesen Tagen, nachts fallen die Temperaturen in Richtung Gefrierpunkt. Auf die Hunderttausende Flüchtlinge in den kurdischen Autonomiegebieten, die meisten von ihnen gehören der religiösen Minderheit der Jesiden an, wartet der zehnte Winter unter Zelten, alten, brüchig gewordenen Armeezelten aus Pakistan.

Und es wird nicht der letzte Winter sein, den sie in einem der 20 Camps verbringen, in denen sie seit dem Überfall der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) und dem Völkermord an den Jesiden im Jahr 2014 leben. Das wissen auch Ali Khero und Azad Ali Khero, die uns im Camp Sheikhan empfangen.

Am Rand des staubigen Schotterweges, der das Camp in kleine Blocks teilt, begrüßt uns Ali Khero, ein 48-jähriger Elektriker, gebürtig aus dem Shingal-Gebirge. Lächelnd steht er mit seinem 20-jährigen Sohn Azad Ali Khero vor einem kleinen grünen Gartentürchen und winkt. Hinter dem Tor führt ein löchriger Steinweg zum Eingang seines Zeltes. Es ist ein beklemmendes Gefühl.

1004 Zelte stehen im Camp Sheikhan. 3300 Menschen leben hier: Hoffnung auf Rückkehr ins heimische Shingal-Gebirge haben sie nicht. (Foto: Ludger Möllers )

Ein Zelt, das für die Familie sowohl ein Zuhause als auch eine Quelle der Hoffnung bedeutet. Doch ist die Stimmung bedrückt. Am Eingang des Zeltes steht die siebzehnjährige Alisa Khero. Ihre braunen Augen sind weit geöffnet. Sie schaut nervös zum Boden. Bei dem Versuch, ihr die Hand zu reichen, schaut sie etwas verwundert über die Geste, traut sich aber dann doch schnell. Leicht schüttelt sie die Hand der Besucherin aus Deutschland. Sie will sich nicht fotografieren lassen: Zu sehr ist sie mit ihrem Schicksal beschäftigt.

Schlafen, essen, leben in einem Raum

Das Zelt Nummer 91 ist die spärliche, aber solide Unterkunft. Diese dient als einziger Schutz in den kalten Wintern des Lagers. „Hier schlafen, essen und leben wir“, sagt Ali Khero, als er in der Mitte des Zeltes steht, das kaum größer ist als ein Baucontainer. Im Zelt liegen direkt auf dem kalten Betonboden drei dünne und bunt verzierte Matratzen, nicht dicker als eine Schaumstoffauflage.

Das Zelt der Familie von Innen. In dem Raum wird gegessen, gelebt und geschlafen und dient als einzige Zuflucht in den kalten Wintermonaten. (Foto: Alexander Fichtner )

Ein grauer Stoffvorhang im hinteren Teil des Zeltes dient als Raumteiler und Umkleide, dahinter steht ein Tisch mit drei Koffern, in denen sich die wenigen Kleidungsstücke der Familie befinden. Eine Klimaanlage am Zelteingang bietet im heißen Sommer etwas Luxus. Im Winter muss ein kleiner Ofen das Zelt heizen.

1004 Zelte stehen im Camp Sheikhan, in allen sieht es gleich aus. 3300 Menschen leben hier. Unter ihnen sind 1338 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Die Hälfte von ihnen wurde im Lager geboren, während die andere Hälfte die schrecklichen Taten des „Islamischen Staates“ miterleben musste.

Der Schmerz sitzt tief

Ali Khero erzählt, wie er den Überfall der IS-Terroristen erlebt hat: „Ich stand auf einer Leiter und installierte Lampen in einem Haus, als sie plötzlich kamen und uns überfielen. Der Rest meiner Familie war zu Hause.“ Er wurde gefangen genommen, vier Jahre lang lebte er in Gefangenschaft und war Zeuge der grausamen Taten der Terrormiliz.

Erst 2018 gelang ihm die Flucht, sein Weg führte ihn ins Camp Sheikhan. „Von dort an wollte ich nur noch meine Familie wiederfinden und wissen, ob sie noch leben“, sagt er mit besorgter Stimme. Seine Hände werden zittrig, die Stimme verliert an Ausdruck. Es ist ihm deutlich anzumerken, dass der Schmerz noch tief sitzt.

Azad Ali Khero, sein Sohn, war während des Völkermordes mit seinen sechs Geschwistern daheim. Er erzählt: „Unser Vater war nicht zu Hause, dann haben sie uns mitgenommen und getrennt“, stottert er. Auch Azad Ali Khero verbrachte vier Jahre in der Gefangenschaft des IS, bevor ihn russische Truppen befreiten. Er wurde einer Miliz übergeben, die zur türkischen Arbeiterpartei PKK gehört, die wiederum in Europa als Terrororgansiation auf den Fahndungslisten steht. „Ich wurde befragt, ob ich zum IS gehöre, aber nach mehreren Gesprächen konnte ich meine jesidische Herkunft nachweisen“, sagt er aufgeregt.

Ali Khero und Azad Ali Khero in ihrem Zelt. Vor dem zehnten Winter ist noch mehr als die Hälfte der Familie vermisst. (Foto: Alexander Fichtner )

Über Umwege und Kontakte zu anderen Jesiden gelangte er im Januar 2018 ebenfalls ins Camp Sheikhan zu seinem Vater. Doch von seinen Geschwistern fehlte in jenem Winter vor fünf Jahren noch jede Spur.

Mädchen wird in die Türkei verschleppt

Durch einen weiteren Kontakt erfuhren Vater und Sohn vom Aufenthaltsort der jüngeren Schwester, Alisa Khero. Auch sie wurde in jenem Kriegssommer von ihren Geschwistern getrennt und im Alter von acht Jahren vom IS verschleppt. Nach kurzer Zeit wurde sie von der PKK befreit und lebte einige Jahre bei einer türkischen Familie.

Von der Sehnsucht nach seiner Familie gepackt, beschloss Ali Khero, der Familienvater, dem Leid ein Ende zu setzen. Er setzte alles daran, seine Familie wieder zu vereinen und fand 2019 den Kontakt zu Alisa. Doch er wusste nicht, wie sehr ihre Reise von Verlust und Entfremdung geprägt war.

„Ich habe versucht, sie zu überreden: Sie sollte zu uns zu kommen, doch sie hat gar nicht verstanden, was ich gesagt habe“, berichtet Ali Khero, während seine Tochter verunsichert ihren Kopf nach unten neigt. Alisa Khero hatte sich an ein anderes Leben gewöhnt. Befreit von den PKK-Truppen, verbrachte sie mehrere Jahre in der Obhut von PKK-Angehörigen. Dort gewöhnte sich das Mädchen an neue Gewohnheiten und versuchte, ihre eigene Identität zu finden. In dieser Zeit lernte sie Türkisch, passte sich an die neuen Gegebenheiten an und verlernte sogar ihre Muttersprache Kurdisch.

Drei Monate lang versuchte Khero, seine Tochter davon zu überzeugen, ins Camp Sheikhan zu ihm und ihrem Bruder zu kommen. Doch Alisa zögerte: Nicht nur, weil sie die Sprache verlernt hatte, sondern auch, weil sie sich an ein völlig anderes Leben gewöhnt hatte. Nach vielen Gesprächen entschied sich Alisa, doch zu ihrer Familie zurückzukehren. Zwischen den hauchdünnen, eisigen Stoff-Zelt-Wänden fand die Familie wieder zusammen. Doch die Wirren des Krieges sind weiter zu spüren: Vor dem zehnten Winter sind immer noch vier Geschwister, vier Kinder, vermisst.

Granatsplitter im eigenen Körper

Auch die körperlichen Narben des Völkermordes reichen bis in die Gegenwart und werfen noch vor dem zehnten Winter ihre düsteren Schatten über das Leben der Familie. Ali Azad Kheros Körper trägt die Last des Kriegs: Granatsplitter durch feindlichen Beschuss haben ihn schwer verletzt. „Ich kann nicht richtig auftreten oder schwer heben“, sagt er, während er seinen Socken auszieht und auf die große Narbe auf der Innenseite seines Fußes zeigt. Die dringend notwendige Operation, die eine Verbesserung seiner Lebensqualität bedeuten könnte, bleibt ein entfernter Traum. Die Kosten von umgerechnet etwa 3000 Euro kann seine Familie nicht aufbringen.

Sein Vater, Khero, verdient mit Elektriker-Aufträgen im Camp etwa drei Euro pro Auftrag. Ein bescheidenes Einkommen, das kaum ausreicht, um die grundlegenden Bedürfnisse der Familie zu decken, geschweige denn die medizinische Versorgung seines Sohnes Azad zu finanzieren. Tochter Alisa trägt die unsichtbaren Wunden des Völkermordes. Die psychischen Folgen des Erlebten haben sie geprägt, sie kämpft mit ihrer Vergangenheit. Schüchtern und zurückgezogen wirkt sie, ein Schatten ihrer selbst, der versucht, in der schmerzhaften Stille ihr eigenes Gleichgewicht wiederzufinden.

Inmitten der Kälte des bevorstehenden zehnten Winters kämpfen die Kheros nicht nur gegen die äußeren Bedingungen des Flüchtlingscamps, sondern auch gegen die tiefen Wunden, die der Krieg in ihrer Familie hinterlassen hat.