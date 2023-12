Neun Kinder und Jugendliche wohnen derzeit dauerhaft im Kinderheim Egipat in Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina, etliche weitere betreuen die Schwestern in der Tagespflege. Die aktuellen Schützlinge sind zwischen sieben und 14 Jahre alt. Immer wieder sind es aber auch jüngere Kinder, die im Egipat aufgnommen werden. Manche von ihnen sind Waisenkinder, andere sind da, weil ihre Familien aus verschiedenen Gründen in eine Notlage geraten sind. Hausbesuche und Betreuung gibt es zudem für Kinder und Jugendliche aus meist sozial schwachen Familien.

Drei gehörlose Kinder

Auf die jüngsten Zugänge treffen diese Kriterien allerdings nicht zu: Seit einiger Zeit wohnen auch drei taubstumme Kinder im Kinderheim. In Sarajevo können sie die einzige Schule für Taubstumme besuchen, die es im Land überhaupt gibt. „Ihre Familien wohnen hunderte von Kilometern entfernt und es wäre für die Kinder sonst nicht möglich, eine adäquate Schule zu besuchen“, sagt Schwester Maria Admirata, die gemeinsam mit vier weiteren Schwestern die Kinder betreut.

Ordensschwestern und einige der Kinder und Jugendliche im Kinderheim in Sarajevo. (Foto: Kinderheim Egipat )

Seit einigen Jahren unterstützt die katholische Kirche Tuttlingen neben anderen Projekten in Bosnien-Herzegowina auch das Kinderheim. Der Kontakt kam über die zahlreichen Bosnier und Kroaten zustande, die in der Donaustadt leben, sagt Dekan Matthias Koschar. Wie auch Schwester Maria Admirata berichtet Koschar, dass die politische Situation im Land nach wie vor nicht einfach sei. Noch immer sind die Spuren des Bürgerkriegs der 1990er-Jahre zu merken. Viele Menschen leiden unter Armut, darunter auch viele Kinder und Jugendliche. Der Staat käme vielen Aufgaben nicht nach, betont Schwester Maria Admirata. „Und oft sind es vor allem die Kinder, die zu kurz kommen“, berichtet sie.

Geborgenheit und Sicherheit erfahren

Im Egipat geht es nicht nur um materielle Unterstützung. Die Schützlinge sollen vor allem die Geborgenheit und Sicherheit erfahren, die ihnen in ihrer Familie oft verwehrt bleibt. Die Kinder gehen in eine nahegelegene katholische Schule. In der Erziehung legen die Schwestern auch Wert auf die Vermittlung des christlichen Glaubens und ermöglichen den Jugendlichen, ein Musikinstrument zu erlernen. Zeitintensiv ist zudem die Betreuung der taubstummen Kinder: „Zum Beispiel müssen wir sie begleiten, da sie nicht alleine zur Schule laufen können“, erzählt Schwester Maria Admirata.

Rund 50 000 Euro pro Jahr benötigt das Kinderheim, um seinen Unterhalt zu bestreiten und Heizkosten, Kleidung, Verpflegung und Schulsachen für die Kinder zu finanzieren. Oder auch, um noch weitere Mini-Jobber finanzieren zu können, die sich in die Betreuung der Kinder und Jugendlichen einbringen. „Wir würden gerne noch ein, zwei Studenten einstellen, die uns helfen“, sagt Schwester Maria Admirata. Umso mehr freut sie sich, dass das Kinderheim in diesem Jahr bei der Spendenaktion der Schwäbischen Zeitung „Helfen bringt Freude“ dabei ist. „Wir bedanken uns schon jetzt bei allen, die uns unterstützen“, so die Ordensschwester.