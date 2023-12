Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ der „Schwäbischen Zeitung“ als „ein wunderbares Beispiel für bürgerliche Solidarität und Hilfsbereitschaft“ gewürdigt. In seinem Grußwort zum Jubiläum der Aktion nennt Kretschmann die Hilfe der Leserinnen und Leser für Jesiden in den kurdischen Autonomiegebieten ein „starkes Beispiel“ für zivilgesellschaftliches Engagement.

Kretschmann schreibt:

Die Spendenaktion der Schwäbischen Zeitung „Helfen bringt Freude“ ist ein wunderbares Beispiel für bürgerliche Solidarität und Hilfsbereitschaft. Mit den großzügigen Spenden der Leserinnen und Leser konnten seit 2013 über 5,4 Millionen Euro für Hilfsprojekte gesammelt und Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützt werden.

Ein Schwerpunkt der Projekte liegt in der Region Kurdistan-Irak. Mit dieser Region haben wir als Land Baden-Württemberg seit 2015 eine besondere Verbindung. Nach dem Völkermord durch den IS gegen die religiöse Minderheit der Jesiden haben wir ein humanitäres Aufnahmeprogramm durchgeführt. So konnten 1000 besonders schutzbedürftige Frauen und Kinder, deren Angehörige vom IS ermordet oder gefangen genommen wurden, in Baden-Württemberg Schutz und Therapie erhalten. Eine der Aufgenommenen war die spätere Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad.

Gleichzeitig haben wir ein Abkommen mit dem Gouvernement Dohuk geschlossen. Seither engagieren wir uns als Land vor Ort, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Aber auch zivilgesellschaftlich bestehen enge Verbindungen. Ein starkes Beispiel dafür sind die Projekte der Spendenaktion „Helfen bringt Freude“. Sie stiften einen konkreten Nutzen für jene, die von Terror und Krieg betroffen sind. Und die Bedarfe sind nach wie vor riesig. Hunderttausende suchen noch immer in großen Flüchtlingscamps Schutz. Der Wiederaufbau von Dörfern, Städten und Infrastruktur kommt nur langsam voran. Die Rückkehr der Jesiden in ihre Heimatgebiete im Sinjar ist immer noch sehr schwierig.

Deshalb war Staatssekretär Florian Hassler erst im Oktober in der Region Kurdistan-Irak und hat das Abkommen mit dem Gouvernement Dohuk bekräftigt. Unser Anliegen ist es, den Menschen durch den Ausbau von Psychotherapie, Bildungsangeboten und unternehmerischen Möglichkeiten vor Ort Zukunftsperspektiven zu bieten.

Wir sind froh, dass viele Leserinnen und Leser durch ihre großherzigen Spenden dieses Anliegen mit uns teilen. Ich danke Ihnen dafür von Herzen und wünsche gesegnete Weihnachten.