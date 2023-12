Florian Heusel, erster Vorsitzender beim Freundeskreis, hat mit Anja Lutz über aktuelle Herausforderungen und Projekte gesprochen.

Wie ist die Situation aktuell in Uganda?

In Ostafrika und speziell in Uganda regnet es derzeit so stark, dass den Menschen das Wasser mitunter bis zum Hals steht. Straßen, Brücken, Eisenbahnlinien werden unterspült und sind unpassierbar, die Ernte der Bauern ist zerstört. In Uganda sind einige Landesteile komplett abgeschnitten.

Die Armee rückt aus, um wenigstens einige Straßen zu reparieren. Auch macht sich das Wetterphänomen El Niño und der Klimawandel in diesen Ländern stärker bemerkbar als bei uns. Die typischen Trocken- und Regenphasen wie früher gibt es nicht mehr. Normalerweise herrschen in Uganda immer angenehme Temperaturen so um die 25 Grad vor.

Politisch hat sich mit den Wahlen vor zwei Jahren und einigen neuen Gesetzen vieles zum Negativen entwickelt. Es gibt jetzt zum Beispiel ein schlimmes Homosexuellen-Gesetz. Homosexuelle Menschen werden politisch und gesetzlich verfolgt und es drohen bis zu 14 Jahre Haft.

Wer andere anschwärzt, wird belohnt. Speziell in der Hauptstadt Kampala gibt es eine große Community. Homosexuelle leben oft in versteckten Wohnungen oder suchen nach Asyl.

Auch gibt es immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen. Im Queen-Elizabeth-Park, der im Grenzgebiet zum Kongo liegt, sind Rebellen unterwegs. Einige Touristen wurden dort schon entführt oder ermordet.

Diese Vorfälle nehmen im Moment zu. Weiterhin gibt es im Norden ein riesiges Flüchtlingslager. Das Land nimmt unglaublich viele Flüchtlinge, hauptsächlich aus dem Südsudan auf, die sich ohne weiteres weiter in Richtung Europa bewegen könnten. Man vergisst oft, dass arme Länder viele Menschen aus noch viel ärmeren Ländern aufnehmen.

Welche Auswirkungen hatte die Corona-Pandemie auf Uganda?

In Uganda gab es wesentlich heftigere Lockdowns als bei uns. Die Polizei hat die Leute zum Teil von der Straße geprügelt. Es war einfach alles dicht. Viele Menschen leben dort davon, an der Straße Dinge zu verkaufen, die sie zu Hause anbauen.

Das ging alles nicht mehr. Nothilfen oder andere Gelder vom Staat gab es nicht. Impfstoff war zum Teil rar, und wenn es die Möglichkeit gab, mussten die Leute die Impfung, wie alle anderen ärztlichen Dienstleistungen, teilweise selbst bezahlen.

Welche Probleme sind durch die Pandemie im „Motherhouse“ entstanden?

Corona hat uns als Freundeskreis finanziell stark belastet. Die Preise für Lebensmittel sind in Uganda stark gestiegen, wesentlich mehr als bei uns in Deutschland. Wir mussten unser Hühnerprojekt zeitweise einstellen, weil wir uns das Tierfutter nicht mehr leisten konnten. Auch die Spritkosten sind jetzt wesentlich höher als vor der Pandemie.

Dadurch, dass die Schulen geschlossen waren, lebten im Motherhouse plötzlich 50 bis 60 Kinder, Jugendliche und Betreuer, die alle untergebracht und verpflegt werden mussten.

Zu normalen Zeiten leben die Schülerinnen und Schüler im Internat. Zudem haben wir Schulgeld, das bereits bezahlt war, nicht zurückbekommen. Wir haben auch immer wieder Tests und Masken nach Uganda geschickt, was ebenfalls zeitweise sehr teuer war.

Welche Projekte stehen beim Freundeskreis derzeit an?

Unser größtes, unvorhergesehenes Projekt ist unser Hauptgebäude. Wir hatten einen Wassereinbruch, so dass wir das Dach komplett erneuern mussten. Dann haben wir festgestellt, dass Abflüsse und Rohre ebenfalls defekt sind.

So mussten wir alles auf einmal renovieren beziehungsweise erneuern. Das hat uns auf einen Schlag etwa 10.000 Euro gekostet. Eine Ausgabe, die wir nicht geplant hatten. Unsere Rücklagen sind so gut wie aufgebraucht.

Paul Heusel, der Vater von Florian Heusel, ist mittlerweile verstorben. Nach seinem Tod waren seine Kinder sich sicher: Es muss weitergehen. Schließlich sind sie mit dem Hilfsprojekt für Uganda aufgewachsen. Heute betreuen Florian Heusel als erster Vorsitzender und zwei seiner Brüder den Verein. Herzstück des Freundeskreises ist das so genannte Motherhouse in Masaka. Aktuell unterstützt der Verein etwa 50 bis 60 Kinder und Jugendliche.

Weiterhin ist generell alles teurer geworden, auch die Schulen. Früher hat es 25 Euro im Monat gekostet, einem Kind die Schule und ein Dach über dem Kopf durch eine Patenschaft zu finanzieren. Jetzt sind wir locker bei 35 Euro.

Die Geschichte des Freundeskreises Gegründet wurde der Freundeskreis vom Aalener Paul Heusel. Dieser hat damals Anne Namuddu, eine ugandische Studentin der Sozialarbeit, kennengelernt. Sie hat in Freiburg studiert und in Aalen ein Praktikum bei der Caritas gemacht. Um in Uganda Aidswaisen zu helfen, gründete man den Freundeskreis.

Das ist auch für die Spenderinnen und Spender nicht leicht, da auch bei uns alles teurer geworden ist. Wir haben zum Teil sehr langjährige Spender, die seit 1969, dem Gründungsjahr des Freundeskreises dabei sind.

Was ist für die Zukunft geplant?

Wir haben schon länger vor, Solarzellen auf dem Dach zu installieren, damit das Motherhouse autark ist. Das hat sich durch Corona immer wieder verzögert, da wir die Teile aus China nicht bekommen haben.

Dieses Projekt wollen wir aber weiterverfolgen, da man dann zum Beispiel auch an die Nachbarschaft Strom abgeben beziehungsweise verkaufen könnte. Wir haben auch bei der Deutschen Botschaft einen Antrag auf Förderung gestellt, hier warten wir jedoch noch auf eine positive Rückmeldung.

Ein weiteres Vorhaben ist, dass wir jungen Uganderinnen und Ugander in Deutschland die Möglichkeit zu einer Ausbildung oder Arbeit ermöglichen wollen.

Dort herrscht große Arbeitslosigkeit; bei uns hingegen Fachkräftemangel. Es gibt dort unten sehr viele motivierte Leute, zum Beispiel in der Pflege oder als Elektriker, die arbeiten wollen. Das würde unserem Fachkräftemangel entgegenkommen.