Helene Fischer würde gerne mal mit Celine Dion singen

Bad Vilbel / Lesedauer: 1 min

Auch Schlagerstar Helene Fischer hat Idole. (Foto: Henning Kaiser/dpa )

Mit der kanadischen Sängerin möchte Helene Fischer mal auf der Bühne stehen, erzählt Deutschlands erfolgreichste Musikerin in einem Radio-Interview. Und sie erinnert an einen ganz besonderen Moment in ihrer Karriere.

Veröffentlicht: 22.09.2023, 16:30 Von: Deutsche Presse-Agentur