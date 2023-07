Musik

„Halleluja“ in Berlin: Rainald Grebes Waldbühnenshow

Berlin / Lesedauer: 3 min

Rainald Grebe singt beim Konzert „Halleluja Berlin – Das Konzertspektakel“ in der Waldbühne. (Foto: Annette Riedl/dpa )

Meist trug Rainald Grebe seine Songs nur am Klavier vor. Am Samstagabend macht der Kabarettist in der Berliner Waldbühne wieder auf Rockstar und feuert trotz schwerer Krankheit eine große Show ab.

Veröffentlicht: 30.07.2023, 02:14 Von: Deutsche Presse-Agentur