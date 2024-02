Pfingstferien auf Korsika – im Störrischen Esel sind noch Plätze für Familien frei

Ein Tipp für den Pfingsturlaub: Im Feriendorf „Zum Störrischen Esel“ auf Korsika sind während der Schulferien in Bayern und Baden-Württemberg noch Plätze frei. Der österreichische Korsika-Experte Rhomberg Reisen, der den „Esel“ exklusiv vertreibt, bietet dazu komplette Reisepakete mit Flug ab Memmingen und NEU Friedrichshafen an. Vor Ort erwartet alle eine perfekte Mischung aus Genuss und sportlichen Aktivitäten, aus Strand und Bergen. Umfangreiche Kinder- und Ausflugsprogramme gehören ebenso zum „Esel“ wie eine E-Bike- und Mountainbike-Flotte. Familien wohnen in Bungalows oder in komfortablen Wohnzelten inmitten eines Naturparks. Im Preis inbegriffen ist neben Flügen und Transfer stets eine erweiterte Halbpension, die auch ein Mittagsangebot beinhaltet.

Eine Woche im Störrischen Esel ist während der Pfingstferien mit Abflügen am 19. oder 26. Mai bereits ab 1.079 Euro pro Erwachsenen zu haben. Kinder (bis inklusive 11 Jahre) bezahlen 449 Euro, Jugendliche (bis einschließlich 15 Jahre) 549 Euro.

Wer jetzt plant und bucht, kann zudem in den Genuss des Frühbucher-Versprechens kommen, das bei Buchung bis 29. Februar kostenloses Umbuchen und Stornieren bis 30 Tage vor Anreise ermöglicht.

Buchbar sind alle Reisepakete unter der Servicehotline 0043 5572 22420, online unter www.rhomberg-reisen.de oder in jedem guten Reisebüro

