Die 3TälerPass-Jahreskarte bietet Abwechslung und Flexibilität für alle. Das Angebot ist perfekt sowohl für Freizeitsportler als auch für Familien. Im Umfang der Jahreskarte ist das komplette Angebot der 3TälerPass-Saisonkarte und die zusätzliche Nutzung von 14 Sommerbahnen, 9 Freibädern, 1 Hallenbad, 1 Kletterhalle und neu 1 Boulderhalle enthalten. Die ganzjährig geöffnete Ausflugsbahn in Dornbirn sorgt darüber hinaus für wunderschöne Eindrücke zu jeder Jahreszeit. Die 3Täler Jahreskarte gilt nicht nur in Vorarlberg: Auch im grenznahen Allgäu und im benachbarten Tirol gibt es eine Vielzahl an Skigebieten und Sommerbahnen, die genutzt werden können.

(Foto: Christoph Schöch )

EINE KARTE FÜR DIE GANZE FAMILIE

Erwachsene erhalten die 3TälerPass-Jahreskarte im Vorverkauf bereits ab 709 Euro, Senioren kommen schon ab 493 Euro in den Genuss des flexiblen Freizeiterlebnises. Die Familienjahreskarte gibt’s bereits ab 909 Euro und in einer Familie mit 3 Kindern, fährt das dritte Kind gratis.

(Foto: Christoph Schöch )

JETZT IM VORVERKAUF SICHERN

Die 3TälerPass-Jahreskarte ist im Internet unter www.3taeler.at, bei den Tourismusbüros im Bregenzerwald sowie bei den beteiligten Bergbahngesellschaften erhältlich. Weitere Informationen zu den Skigebieten, Preisen, Vorverkaufsstellen und Ermäßigungen oder zur 3TälerPass-Saisonkarte finden Sie auf unserer Website.

FACTBOX

- 38 Skigebiete

- 14 Sommerbahnen

- 10 Schwimmbäder

- 1 Kletterhalle

- 1 Boulderhalle

- Ermäßigungen am Kaunertaler sowie Pitztaler Gletscher

- Wechseltageskarten bei SkiArlberg