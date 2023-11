Farbenfroher Wintertraum im Bodensee - Christmas Garden Insel Mainau

Die magische Reise beginnt an der Brücke zur Insel Mainau und führt einmal rund um das malerische Bodensee-Eiland. Schon nach wenigen Metern dürfen sich die Gäste des Christmas Garden Insel Mainau von dem beliebten Sternenreigen entzücken lassen: sechzehn Herrnhuter Sterne, die im Halbkreis in der Pergola schweben und in diesem Jahr erstmals in wechselnden Farben aufleuchten. Auf einer weiteren Ebene entlang des Wegs bereiten mehrere Installationen zum Thema Liebe Herzklopfen. Das Herzstück bietet einen romantischen Verweilmoment umgeben von strahlenden Herzen, während auf dem buchstäblichen Herzrasen 35 rote Herzen eine einladende Kulisse für Liebesschwüre bilden. In der festlich erleuchteten Kathedrale des Lichts lassen sich in einem 24 Meter langen Lichttunnel scheinbar die Sterne vom Himmel holen und mit zauberhaften Fotomotiven verewigen.

(Foto: Rainer Keuenhof )

Mitten im Winter erinnern die Frühlingsboten nicht nur an die bevorstehende hellere Jahreszeit, sondern sind auch eine Würdigung dieses besonderen Christmas Garden Standorts auf der Blumeninsel: als dreidimensionale Leuchtfiguren erstrahlen Tulpe, Glockenblume, Narzisse, Pusteblume und eine Sternenblume neben riesigen bunten Schmetterlingen. Auch das Tanzende Blütenmeer, ein florales Zitat des beliebten Lichtermeers, feiert den Blumenzauber der Insel Mainau mit fünf gigantischen Blüten, die zu synchron programmierter Musik als leuchtende Farbchoreografien beeindrucken. Auch die berühmte Viktoria-Linde ist in dieser Saison wieder in das Gesamtkunstwerk des Christmas Garden Insel Mainau eingebettet und ist Schauplatz für den Feentraum. Der Star des Abends wird nach der Hälfte des Rundwegs erreicht, das Schloss im Lichterglanz. Hier sind die Schlossfassade und die Schlosskirche in festliche Lichtgewänder gehüllt, die mit prächtigen Ornamenten und einem kunstvollen Schmuckdesign einen überwältigenden Anblick bieten. Die barocke Opulenz wird von passender Musik begleitet und mit der Höfischen Gesellschaft von bunt leuchtenden Adelsfiguren bevölkert.

(Foto: Rainer Keuenhof )

Zu einer kleinen Pause laden hier auch das gastronomische Angebot der Mainau GmbH, hochwertiger Winzerglühwein und Kinderpunsch ein. Weiter auf dem Weg regt Natura zum Nachdenken an, ein weibliches mit Blumen geschmücktes Gesicht, das als Videoprojektion auf einen Baum zu den Gästen spricht. Hier führt die bekannte Stimme von Luise Lunow, der Grande Dame der deutschen Synchronsprecherinnen, dem Publikum die Schutzbedürftigkeit der Natur buchstäblich vor Augen. Sensibel in die Insellandschaft integriert ist die Allee der Poesie mit ihren changierend angestrahlten Bäumen und den kunstvollen Bildprojektionen auf dem Weg, die das hier zu vernehmende Gedicht „Traumwald“ von Christian Morgenstern illustrieren.

(Foto: Rainer Keuenhof )

Entlang des Rundweges erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches gastronomisches Angebot, bei dem Fleischliebhaber ebenso auf ihre Kosten kommen wie Vegetarier und Freunde von süßen und herzhaften Leckereien.

Wer die Stimmung des Christmas Garden Insel Mainau zu Hause nachklingen lassen möchte, kann auf eine Auswahl der eigens für die Eventreihe produzierten Musik zugreifen: Eine Playlist ist bei den bekannten Streaming-Dienstleistern Spotify, Apple Music, Amazon Music und Deezer verfügbar sein.

Christmas Garden Insel Mainau

21.11.23 – 07.01.24

Infos & Tickets: christmas-garden.de/mainau

Christmas Garden

Insel Mainau 1

78465 Insel Mainau info@ www.christmas-garden.de/mainau