Den Winter genießen - im Brandnertal!

Was gibt es Schöneres, als den Tag gemeinsam an der frischen Luft zu verbringen, auf Skiern den Abhang hinab zu sausen, den Wind auf den Gesichtern zu spüren und dabei dieses wundervolles Gefühl von Freiheit zu erleben? Der Winter hat seinen ganz eigenen Reiz. Also schnell ab ins Brandnertal.

Raus an die frische Luft

Die Bergbahnen Brandnertal bieten Familien alles, was sie für einen perfekten Skitag brauchen: Insgesamt 64,4 Pistenkilometer mit überwiegend einfachen Strecken sowie Anfängerliften am Berg und im Tal, für die eigene Tickets erhältlich sind. Für die anspruchsvolleren Wintersportler locken drei lange Talabfahrten mit rund 1.000 Höhenmetern

Wenn die Backen dann rot und die Finger kalt sind, warten zahlreichen Bars, Restaurants und Hütten darauf, Sie mit Germknödeln, Gulaschsuppen und Co. zu verwöhnen. Für maximales Hüttenfeeling kommen Sie an einem Dienstag vorbei, dann können Sie einen unvergesslichen Bergerlebnisabend im Bergrestaurant Frööd erleben und anschließend beim Nachtrodeln ins Tal sausen.

(Foto: Bergbahnen Brandnertal, Roman Nöstler )

WISBI-Strecke, Snowpark und Anfängerlifte

Die Bergbahnen Brandnertal bietet zudem endlich die Antwort auf die Frage: ,,Wer ist wirklich der schnellste auf den Skiern?" Oma, Papa oder doch der Nachwuchs? An der WISBI-Strecke kann das ein für alle Mal geklärt werden: Die permanente Rennstrecke verfügt über eine genaue Zeitmessung und kann von jedem kostenlos genutzt werden. An die Rennstrecke grenzt übrigens gleich die beliebte Fun-Run-Strecke - ein Parcours im Schnee, der sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene Herausforderungen bietet Funfactor garantiert!





Einsteiger können eigene Tickets für die Anfängerlifte kaufen und für alle, die ihre Liebe zum Freestyle entdeckt haben oder noch entdecken wollen, gibt es den Backyards Snowpark mit zahlreichen Obstacles. Für den Park gibt es ebenfalls eigene Tagestickets.





(Foto: Bergbahnen Brandnertal, Roman Nöstler )

Übrigens findet am 13. Februar 2024 der Austria Snowpark Day im Brandnertal statt.

Zusätzliche Trainings finden am 21. Jänner und am 23. März statt. Freeski- und Snowboardtrainer vom ÖSV sind den ganzen Tag im Snowpark, um Freestylem zwischen 8 und 16 Jahren bei ihren Sprüngen über Kicker, Slides, Boxen und Rails zu helfen.

Das Coaching ist kostenlos, die Plätze sind begrenzt.

Anmeldungen sind online möglich.

Tourengeherabende

Für Tourengeher lohnt es sich, die Termine für die Tourengeherabende im Brandnertal zu notieren. Jeden Dienstag und jeden Mittwoch (bei entsprechender Schneelage) verwandelt sich das Skigebiet in ein Skitouren-Eldorado.

An diesen Abenden können Sie auf ausgewählten Pisten im Mondschein über die Pisten aufsteigen und sich in den Hütten stärken, bevor es über die Piste zurück ins Tal geht.

Natürlich sind Skitouren auch tagsüber auf den ausgewiesenen Skitouren-Routen möglich. Bitte beachten Sie die Weg- und Sicherheitshinweise

(Foto: Bergbahnen Brandnertal, Roman Nöstler )

FRÜH BUCHEN LOHNT SICH!

Wer sein Skiticket schon vorab im Online-Ticketshop bezieht, kriegt es zum Sonderpreis! Je früher Sie kaufen, desto mehr sparen Sie.

Alle Infos auf: shop.bergbahnen­-brandnertal.at

In aller Kürze:

64,4 Pistenkilometer für alle Könnerstufen

Genuss in den 8 Hütten, Bars und Restaurants im Gebiet

15 Lifte und Bahnen

WISBI- & Fun-Run-Strecke

Snowpark & Austria Snowpark Day (21.01., 13.02., 23.03.)

Tourenabende mit Einkehrschwung

2 Rodelbahnen, 1 Rodel-Safari & zwei Rodelabende

Täglicher Betrieb: 15.12.23 - 01.04.2024