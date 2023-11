Anzeige

3TälerPass-Saisonkarte – Dein grenzenloses Skivergnügen

Ein Beitrag von: 3-TÄLER TOURISTIK GMBH

(Foto: Christoph Schöch Photography )

Die 3TälerPass-Saisonkarte bietet auch in diesem Jahr wieder in Vorarlberg, Tirol und dem angrenzenden Allgäu das perfekte, grenzenlose Skivergnügen. 38 Skigebiete warten mit insgesamt 410 Pistenkilometern auf alle Wintersportbegeisterten. Gut zu wissen für alle, die auch im Winter zwischendurch gerne wandern: die Karrenseilbahn in Dornbirn ist in der 3TälerPass-Saisonkarte inkludiert.