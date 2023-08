Auf sauberes Umfeld achten

Weniger Kälte, mehr Luft: Was Softeis so besonders macht

München / Lesedauer: 1 min

Softeis ist ein echter Sommergenuss. (Foto: Georg Wendt/dpa/dpa-tmn )

Schön cremig, luftig locker und natürlich ganz weich, also „soft“: So kommt es aus dem Zapfhahn. Doch was unterscheidet Softeis vom klassischen Eis, das mit der Eiskelle ausgestochen wird?

Veröffentlicht: 23.08.2023, 13:06 Von: Deutsche Presse-Agentur