Umfrage: Erste-Hilfe-Wissen lässt mit der Zeit nach

Hamburg / Lesedauer: 2 min

Drücken, und zwar kräftig: Im Falle eines medizinischen Notfalls kann es lebensrettend sein, die Herzdruckmassage zu beherrschen. (Foto: Soeren Stache/dpa/dpa-tmn )

Angenommen, jemand sackt vor Ihren Augen in sich zusammen, ist bewusstlos ‐ Kreislaufstillstand. Hätten Sie in so einer Situation noch das Wissen aus dem letzten Erste-Hilfe-Kurs parat?

Veröffentlicht: 16.10.2023, 16:28 Von: Deutsche Presse-Agentur