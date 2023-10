Wer fit ist, kommt besser mit den Folgen einer Operation zurecht. Weswegen man in der orthopädischen Chirurgie, etwa vor dem Einsetzen künstlicher Gelenke, den Patienten auch schon entsprechend vorbereitet. Doch andere Patienten könnten auch davon profitieren.

Wer dieses Jahr über den Deutschen Chirurgie Kongress in München ging, dem fiel vor allem ein Thema ins Auge: „Prähabilitation ‐ sinnhaft oder Lifestyle?“. Der Laie fragt sich, ob dahinter wohl ein Druckfehler steckt. Denn Reha ist ihm bekannt, aber Präha? Tatsächlich aber ist dieser Begriff in der Chirurgie ziemlich hip ‐ ohne aber deswegen nur Lifestyle zu sein.

Er ist eine Zusammensetzung aus „Präoperativ“ und „Rehabilitation“, womit auch schon klar wird, worum es im Wesentlichen geht. Nämlich darum, wie Natascha Nüssler, Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie, erklärt, „das Komplikationsrisiko zu verringern und dafür zu sorgen, dass sich Patienten nach der Operation möglichst schnell wieder erholen“.

Tim Vilz vom Universitätsklinikum Bonn verwendet zur Erklärung gerne ein Beispiel aus dem Sport: „Niemand würde einen Marathon ohne Ernährungsumstellung und Training, und auch nicht ohne eine entsprechende psychische Vorbereitung angehen. Und das sollte man auch bei einer schweren OP so handhaben ‐ denn die verlangt uns ebenfalls viel ab.“ Vilz arbeitet als Bauchchirurg mit dem Schwerpunkt „Chirurgische Onkologie“, und er ist Koordinator für die kommende Leitlinie, wie man Patienten mit Krebserkrankungen im Magen-Darmtrakt präoperativ behandelt. Hierbei spielt die Prähabilitation eine zentrale Rolle. Seiner Ansicht nach kann man die Maßnahmen nicht nur auf die Bauchchirurgie, sondern ‐ mit entsprechenden Anpassungen ‐ auch auf andere chirurgische Fachdisziplinen übertragen, wie etwa Lungen-, Gefäß- und Kinderchirurgie.

Präha-Patienten leisten mehr

Oder auch die Herzchirurgie, wie unlängst eine Studie gezeigt hat, die ein Forscherteam um Claudia Walther vom Uni-Klinikum Frankfurt an 170 Bypass-Patienten durchgeführt hat. Die eine Hälfte von ihnen absolvierte vor dem Eingriff ein zweiwöchiges Ergometer- und Gymnastik-Training, die andere nicht. Nach der OP absolvierten beide Gruppen das gleiche dreiwöchige Reha-Programm. Es zeigte sich jedoch, dass die Präha-Patienten später bei typischen Alltagsbelastungen deutlich besser abschnitten. So legten sie in einem sechsminütigen Geh-Test 30 bis 40 Meter mehr zurück, und insgesamt war ihre Lebensqualität deutlich höher als in der Kontrollgruppe.

Doch wirkt eine Präha auch auf die Komplikationsrate und Verweildauer im Krankhaus? Walther und ihr Team haben das wissenschaftliche Datenmaterial zu diesem Thema ausgewertet, mit dem Ergebnis, dass der Spareffekt an Krankenhaustagen nach einer Herz-OP ungefähr einen Tag beträgt. Und das Risiko für ein Vorhofflimmern senkt sich bei den jüngeren, nicht aber bei den älteren Patienten, die ja besonders oft am Herzen operiert werden. Das alles klingt eher mau. Und Vilz verweist in dieser Hinsicht auch bei den Operationen im Bauchraum auf die „bislang dürftige Datenlage“. Gesichert sei zwar, dass die Patienten nach dem Eingriff belastbarer seien, wenn sie vorher eine Präha durchlaufen hätten.

Ein jüngerer und gesunder Patient profitiert vermutlich weniger von einer Präha, weil er ja in der Regel noch relativ fit ist. Den größten Effekt erzielt sie bei Menschen, für die eines oder mehrere der folgenden Kriterien zutreffen: Über 65 Jahre alt, fehlernährt, körperlich inaktiv, Raucher und durch die Diagnose psychisch belastet. Das sind keine Randgruppen. In den deutschen OP-Sälen dürften jährlich Tausende zusammenkommen, denen eine vorherige Präha guttun dürfte.

Für Körper und Psyche

Wie die konkret aussehen kann, erläutert Vilz am Beispiel eines Patienten mit Mastdarmkrebs: „Idealerweise sollte er mit dem Stellen der Diagnose ein Sportprogramm ausgearbeitet bekommen, und er braucht eine Ernährungsberatung, weil er sich ja künftig betont proteinreich ernähren sollte.“ Von großer Bedeutung sei aber auch die psychologische Betreuung des Patienten. „Denn nach einer Tumordiagose“, so Vilz, „reagieren viele Menschen verständlicherweise mit einer reaktiven Depression.“

Am Uniklinikum in Leipzig laufen derzeit Studien, in denen Krebs-Patienten ein Online-Sportprogramm für zu Hause mitbekommen, um an ihrer Leistungsfähigkeit für die bevorstehende Operation zu arbeiten. Sie nutzen dabei „Weareables“ wie Brustgurte und Smartwatches, zum Messen von Vitalwerten wie Puls, Blutdruck und Atemfrequenz. Über diese Geräte kann dann ein Sportmediziner kontrollieren, ob die Belastung in Ordnung ist oder nachjustiert werden muss.

Ein oft vorgebrachtes Gegenargument gegen eine Präha: Man habe nicht die Zeit dafür. Denn die anstehenden Eingriffe seien in der Regel zu dringend, als dass man sie verschieben dürfte, um den Patienten vorher noch prähabilitativ aufzubauen. Doch das ist allenfalls bei Notfall-Operationen angezeigt. Ansonsten zeigen gerade Studien an Krebspatienten, dass der Zeitfaktor ‐ wenn es um Wochen geht ‐ nicht so relevant ist, wie oft behauptet wird. Vielmehr ist das Risiko für einen geschwächten, unterernährten Krebs-Patienten bei einer OP deutlich größer, wenn man ihn nicht dafür aufpäppelt. „Es sollte nicht das Ziel sein, möglichst schnell zu operieren“, betont Nüssler. „Es geht vielmehr darum, den Patienten möglichst zum optimalen Zeitpunkt zu operieren, so dass er sich schnell erholt und seine Krankheit erfolgreich behandelt wird.“ Vor diesem Hintergrund könne es sogar sinnvoll sein, die OP für ein paar Wochen zu verschieben.

Noch nicht etabliert

Ein weitaus größeres Problem der Präha: Sie ist ‐ mit Ausnahme der orthopädischen Eingriffe ‐ in der medizinischen Versorgung noch nicht etabliert. Was auch daran liegt, dass sie aufwendig und entsprechend kostspielig ist. Die Krankenkassen wären zur Kostenübernahme bereit, wenn wirklich klar ist, dass der Patient von einer Präha profitieren würde. „Doch so weit sind wir noch nicht“, betont Vilz. Es gebe daher noch nahezu keine ausgewiesenen Ambulanzen oder Kliniken für Prähabilitation.

Immerhin bieten Neuperlach sowie einige Uni-Kliniken meistens im Rahmen von Studien entsprechende Konzepte an, wie etwa in Bonn, Leipzig, Frankfurt und Mannheim. Ansonsten sollte sich der Patient mit seinen behandelnden Ärzten besprechen, was er tun kann, um sich auf seine bevorstehende OP vorzubereiten. Einfach nur darauf warten, ist jedenfalls keine Option.

Die fünf Säulen der Präha

Ernährung

Am Operationstag über viele Stunden nüchtern bleiben, auch wenn der Eingriff erst am Nachmittag stattfindet? Das ist mittlerweile überholt. Gemäß des von internationalen Forschern entwickelten ERAS-Konzepts (Enhanced Recovery After Surgery) dürfen die Patienten bis zu sechs Stunden vor der OP normal essen. Zudem erhalten sie bis zu zwei Stunden vorher eine glukosehaltige Nährlösung, etwa in Form von Apfelsaft oder Eistee. Hierdurch wird die postoperative Stressantwort des Körpers reduziert.

Bewegung

„Wir operieren heute oft Patienten, die wir früher wegen ihres fortgeschrittenen Alters gar nicht operiert hätten“, berichtet Natascha Nüssler. „Und die haben oft nur noch wenig Muskelmasse.“ Ihnen wird dann im Vorfeld der OP beispielsweise dazu geraten, öfter Treppen zu steigen und zwei bis drei Mal pro Woche flott spazieren zu gehen. Von Physiotherapeuten können sie sich zeigen lassen, wie man mit einfachen Hilfsmitteln aus dem Alltag (etwa einem Stuhl) Muskeln aufbauen kann.

Atemtraining

Die sogenannten Atemtrainer kommen gerade bei älteren bzw. körperlich unfitten Patienten zum Einsatz. Es handelt sich dabei um Plastikgeräte mit einer Art Schnorchel, durch den man tief einatmet. Das Gerät zeigt daraufhin an, wie tief man Luft geholt hat. Der Patient versucht, möglichst tief ein- und auszuatmen. Dosierung: vier bis fünf Einheiten à zehn bis zwölf Atemzüge.

Psychische Vorbereitung

Viele Patienten fallen nach ihrer Krebsdiagnose in ein psychisches Loch, aber auch eine anstehende Bypass-OP kann dem Patienten viel zumuten. Da entsteht Redebedarf, den nicht nur Angehörige und Freunde decken sollten, sondern auch Psychotherapeuten, die wissen, was infolge von Krankheit und OP auf den Patienten zukommt.

Tabak- und Alkoholentzug

Rauchen verdoppelt nach einer größeren OP das Risiko für eine tiefe Wundinfektion, außerdem haben Raucher größere Probleme mit der Narkose. Für regelmäßige Alkoholkonsumenten gilt Ähnliches. Hier empfiehlt sich Enthaltsamkeit, am besten schon vier Wochen vor der OP. Raucher haben es einfacher, weil man ihnen mit Nikotinpflastern und ähnlichen Ersatzprodukten helfen kann.