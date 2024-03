Rehaklinik Bad Waldsee: Ihr Weg zurück zur Gesundheit

Heilung erleben in der Reha in Baden-Württemberg. Moderne Therapien, natürliche Heilmittel und eine malerische Umgebung.

Die Städtischen Rehakliniken Bad Waldsee, nahe dem historischen Stadtkern, bieten ein ideales Umfeld für die Rehabilitation. Die landschaftlich reizvolle Lage fördert die Erholung und unterstützt den Heilungsprozess. Mit einem umfassenden Angebot an medizinischen Leistungen und Therapien begleitet Sie das kompetente Team des Rehazentrums Bad Waldsee auf Ihrem Weg zur Gesundheit. Hier erleben Sie eine Kombination aus modernster Medizin, individuellen Therapiekonzepten und der heilenden Kraft der Natur zur Förderung von ganzheitlicher Gesundheit und Wohlbefinden.

Hier erhalten Sie professionelle Behandlungen und bekommen einen Weg zu neuem Lebensmut aufgezeigt. Die gynäkologische Abteilung ist spezialisiert auf Brustkrebs, Genitalkarzinome und Endometriose, im Bereich der Knochen, Gelenke und Weichteile liegen die Schwerpunkte in der Therapie der Arthrose, Wirbelsäulenerkrankungen, Rheuma- und Tumorerkrankungen und der Osteoporose sowie in der Nachbehandlung von Gelenk-, Knochen- und Wirbelsäulenoperationen (AHB). Ärzte und Therapeuten helfen beim Weg zurück in eine aktive, schmerzfreie Zukunft.

Heilung Hand in Hand: Reha-Klinik Bad Waldsee

Die Reha-Klinik Bad Waldsee ist Ihr Partner auf dem Weg zur Gesundheit. Ein erfahrenes Team aus Fachärzten, Therapeuten und Gesundheitsexperten bietet ein breites Behandlungsspektrum. Von der Gynäkologie über die Orthopädie und Rheumatologie bis hin zur onkologischen Rehabilitation finden Sie hier die Unterstützung, die Sie brauchen. Die Kombination aus moderner Medizin und bewährten Naturheilverfahren macht die Rehaklinik Bad Waldsee zu einem Ort, an dem Heilung und Erholung Hand in Hand gehen.

Leistungsspektrum des Rehazentrums: · Gutartige Unterbaucherkrankungen: wie Senkung und Endometriose, Wechseljahresbeschwerden

· Gynäkologie und gynäkologische Onkologie: Spezialisierte gynäkologische Versorgung.

· Orthopädie und Unfallchirurgie: Umfassende Behandlung von Verletzungen und Erkrankungen des Bewegungsapparates.

Orthopädische Onkologie: Spezialisierte Behandlung von Knochentumoren und Metastasen.

· Osteoporose und Osteologie: Expertise in der Diagnose und Behandlung von Knochenerkrankungen.

Rheumatologie: Behandlung entzündlicher und degenerativer Gelenkerkrankungen.

Sportmedizin: Prävention, Diagnose und Behandlung von Sportverletzungen sowie Leistungssteigerung.

Multiprofessionelles Reha-Team

In der Rehaklinik Bad Waldsee arbeitet ein vielseitiges Team aus erfahrenen Ärzten verschiedener Fachrichtungen, Physiotherapeuten, Sportlehrern, Ergotherapeuten, Psychologen, Ernährungsberatern und Sozialarbeitern. Gemeinsam arbeiten sie Hand in Hand. Für jeden Patienten erstellen sie einen individuellen und ganzheitlichen Therapieplan. Das fördert den Heilungsprozess, damit Sie so schnell wie möglich wieder in Ihren Alltag zurückkehren können.

Therapeutische Angebote in der Reha in Baden-Württemberg

Die Heilkraft der Natur spielt in der Rehaklinik Bad Waldsee eine zentrale Rolle. Mit ortsgebundenen Heilmitteln wie Moor und Thermalwasser, passiven Anwendungen wie Bädern und Packungen sowie aktiven Bewegungstherapien bietet die Klinik ein vielfältiges Angebot, das den Heilungsprozess unterstützt. Auch ambulante Verordnungen können im Gesundheitszentrum eingelöst sowie die Programme IRENA und TRENA durchgeführt werden. Damit ist die Rehaklinik Bad Waldsee ein Ort, der für schnelle Genesung und langfristige Gesundheitsförderung steht.

Rehaklinik Bad Waldsee Baden, entspannen, aktiv sein

In der Rehaklinik Bad Waldsee steht Ihr Wohlbefinden an erster Stelle. Die Waldsee-Therme bietet ein entspannendes Badeerlebnis mit fluorid- und schwefelhaltigem Thermalwasser, das reich an Mineralien ist. In verschiedenen Innen- und Außenbecken mit Sprudelliegen, Wasserpilz und Strömungskanal können Sie sich erholen und neue Energie tanken. Ein Kaltwassertretbecken mit Wasserfall und eine Aromadampfgrotte laden zum Verweilen ein. Hier finden Sie die perfekte Balance zwischen Aktivität und Entspannung, die für eine erfolgreiche Rehabilitation unerlässlich ist.

Sauna und Wellness in der Reha in Baden-Württemberg

Erleben Sie Entspannung pur in der großzügigen Saunalandschaft der Reha-Klinik Bad Waldsee. Von der Infrarotsauna bis zur finnischen Außensauna ist für jeden Geschmack etwas dabei. Entspannen Sie in den Ruheräumen oder im großen Saunagarten mit Thermalwasserbecken. Umgeben von altem Baumbestand und einem idyllischen Bachlauf bietet die Saunalandschaft eine Oase der Ruhe und Erholung. Hier können Sie dem Alltag entfliehen und in einer Atmosphäre der Gelassenheit neue Energie tanken.

Medical Wellness in der idyllischen Region Bodensee-Oberschwaben

Der Medical Wellness-Bereich in der Rehaklinik Bad Waldsee bietet eine Vielzahl von Behandlungen für Ihr Wohlbefinden. Von Hot-Stone- und Lomi-Lomi-Massagen über ayurvedische Anwendungen bis hin zu Bambusmassagen finden Sie hier in der Region Bodensee-Oberschwaben die perfekte Auszeit. Aromatische Körperbehandlungen runden das Wellnessangebot ab und bringen Körper und Geist in Einklang. Gönnen Sie sich eine Auszeit und erleben Sie, wie revitalisierende Wellness-Angebote Ihre Genesung unterstützen und Ihr Wohlbefinden steigern.

Die Patienten-App: ein besonderer Service der Rehaklinik Bad Waldsee Mit der hauseigenen App gelangen Sie zum Patientenportal der Waldsee Reha. Schon vor der Anreise erhalten Sie wichtige Informationen über das Haus und die Umgebung. In der Mediathek finden Sie zahlreiche Gesundheitsvorträge. Nach Ihrem Aufenthalt können Sie über die App an Umfragen teilnehmen und diese an die Klinik senden. Hier steht Ihre Gesundheit im Mittelpunkt. Nehmen Sie Kontakt auf und starten Sie jetzt Ihre Reha in Bad Waldsee!