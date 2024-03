Organspende-Entscheidung festhalten: So geht es richtig

Gesundheit

Organspende-Entscheidung festhalten: So geht es richtig

Berlin / Lesedauer: 3 min

Auch über die AusweisApp auf dem Smartphone kann man sich beim Organspende-Register anmelden und seine Entscheidung für oder gegen eine Organ- und Gewebespende festhalten. (Foto: Christin Klose/dpa-tmn/dpa )

Das Organspende-Register ist an den Start gegangen. Wer möchte, kann dort seine Entscheidung eintragen. Was braucht man dafür genau? Und was passiert nun mit dem Organspendeausweis?