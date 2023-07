Matthias Steiner und Gewichtheben — das gehört für viele zusammen. 2008 hat der Spitzensportler eine Goldmedaille im Superschwergewicht bei den Olympischen Spielen in Peking gewonnen. Doch das ist nicht alles: Der heute 40–Jährige, selbst an Diabetes Typ 1 erkrankt, setzt sich für andere Menschen mit Diabetes ein. Im Interview mit Hildegard Nagler verrät er mehr dazu.

Herr Steiner, was fällt Ihnen spontan zum Wort Diabetes ein?

Jede Diabetesgeschichte ist einzigartig und es geht vor allem darum, Erfahrungen auszutauschen. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand gerade erst die Diagnose erhalten oder schon 20 Jahre Erfahrung hat, so wie ich. Denn von jedem kann man etwas lernen und man wird sensibilisiert, zum Beispiel auch über die neuesten Technologien am Markt, die einem helfen, das Leben mit Diabetes einfacher zu gestalten.

Was hat Diabetes mit Ihnen gemacht?

Man kann Diabetes Typ 1 mit Autofahren vergleichen. Ich fahre quasi mit Handschaltung und der gesunde Mensch mit Automatik. Diabetes ist für mich ein Kontrolllämpchen, ob ich mit meinem Körper gut umgehe, denn wenn die Blutzuckerwerte ständig zu hoch oder niedrig sind, bekommt man irgendwann die Quittung in Form von schwerwiegenderen Erkrankungen. Klar ist es nicht schön Diabetes zu haben, aber man sollte auch immer das Positive sehen: Mit der aktuellen Technologie, wie Sensoren zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung, kann man viel besser sehen, wie es einem wirklich geht. Habe ich zu viele Kohlenhydrate gegessen? Habe ich zu viel Sport gemacht? Zu viel Stress gehabt und mich zu wenig darum gekümmert oder war die Nacht schlecht? Dann springt das Kontrolllämpchen an, das mir anzeigt, dass mein „Ölstand“, also der Blutzucker, zu niedrig ist, und dann kann ich reagieren. Das bedeutet Diabetes für mich.

Matthias Steiner bei einem Wettkampf im Jahr 2012. (Foto: dpa )

Sie waren gerade 18 Jahre alt, als bei Ihnen Diabetes diagnostiziert wurde. Wie sind Sie damals damit klargekommen?

Die größte Herausforderung am Anfang war, sich eine Insulinspritze zu setzen, oder überhaupt sich zu stechen. Klar, heute lache ich darüber, weil es inzwischen völlig normal ist. Die Diagnose war natürlich erst einmal ein Schock, aber es hat nicht lange gedauert, bis ich da rauskam. Meine Freunde haben mir dabei viel geholfen — sie haben nicht viel hinterfragt, sondern mich weiterhin ganz normal behandelt. Um eingestellt zu werden, kam ich ins Krankenhaus und dort haben mich alle Freunde besucht und wir haben den üblichen Quatsch gemacht. Das hat mich extrem motiviert. Nach etwa einer Woche waren die Blutzuckerwerte eingestellt, und ich habe gemerkt, dass mir vor allem Sport dabei hilft, wieder ins normale Fahrwasser zu kommen.

Was hat das für Ihre Laufbahn im Profisport bedeutet?

Wenn der Blutzucker zu hoch ist, ist das immer blöd. Auch für den Stoffwechselgesunden. Nun gibt es Sportarten, da ist man in einer Dauerbelastung, aber beim Gewichtheben muss man schnell reagieren. Ist der Zucker zu hoch, sind die Reflexe wesentlich langsamer und das darf beim Gewichtheben nicht passieren. Ist der Zucker zu niedrig, ist die Koordination futsch. Wenn man sich zu viel Insulin spritzt, ist der Mineralstoffhaushalt im Muskel gestört und man bekommt leichter Muskelkrämpfe. Ich habe den Zuckerwert bis zum Wettkampf also eher niedrig gehalten und ich habe oft blutig nachgemessen. Wenn das Adrenalin durch die Nervosität stieg, stieg bei mir auch der Zuckerwert, dann konnte ich mit kleinen Insulindosen gegenwirken. Blieb das Adrenalin aus, habe ich mit Flüssigzucker nachgeholfen. Das war schon sehr schwierig, da hatte ich in jungen Jahren einige Wettkämpfe, bei denen ich damit zu kämpfen hatte.

Welche Hochs, welche Tiefs gab es bisher aufgrund Ihrer Erkrankung?

Gerade in Stresssituationen wird es schwierig, dann vergesse ich auch mal, dass ich Diabetes habe. In der Regel merke ich, wenn ich in den Unter– oder Überzucker komme. Doch bei Stress kann man das auch mal verdrängen. Deshalb gehören zu einem guten Diabetesmanagement auch einfach Innovationen wie Pumpen und Systeme, die einen in solchen Situationen rechtzeitig warnen, wenn der Blutzucker entgleist. Es tut nicht wirklich weh, sie einzusetzen, und die Technik funktioniert wirklich zuverlässig. Das heißt aber nicht, dass ich den ganzen Tag Tabellen und Statistiken anschauen muss, aber ich kann darauf zurückzugreifen, um zu sehen, wie die letzte Zeit war und wie es aktuell ist. Dadurch bin ich flexibler im Alltag. Ich kann mein Diabetesmanagement sogar über meine Smartwatch steuern und wenn ich sehe, dass der Wert steigt, spritze ich eine Kleinigkeit oder bewege mich, wenn er sinkt, esse ich etwas. Das ist schon toll, dass es heute diese technischen Hilfsmittel gibt.

Erst kürzlich hat der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev seine Erkrankung öffentlich gemacht. Haben Sie sich bestätigt gefühlt?

Bestätigt weniger, aber ich freue mich sehr, dass er es öffentlich gemacht hat, denn das ist meiner Meinung nach der einzig richtige Weg. Je mehr wir sind und je mehr wir über Diabetes sprechen, umso mehr steigt auch das Bewusstsein in der Gesellschaft. Ich war etwas überrascht, dass er so lange damit gewartet hat. Aber es gibt nie einen falschen Zeitpunkt, über Diabetes zu sprechen.

Alexander Zverev spritzt sich wenn nötig. Was machen Sie?

Ich benutze heute eine Insulinpumpe — aber ich habe während meiner aktiven Zeit als Sportler auch einen Pen genutzt, um Insulin zu spritzen. Eine Insulinpumpe hätte mich beim Gewichtheben gehindert. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Heute habe ich einen wesentlich unstrukturierteren Alltag und bewege mich immer zu unterschiedlichen Zeiten, da hilft die Pumpe ungemein. Auch in der Nacht hat sie einen Mehrwert, da man die Werte für nachts einstellen kann. Heute nutze ich auch noch einen Sensor, der mir meinen Gewebezuckerwert sogar auf der Smartwatch und in Echtzeit anzeigt. Das macht schon einen Unterschied, wenn man mit Echtzeitwerten arbeiten kann, die Werte immer im Blick hat und damit quasi nebenbei steuern kann.

Wie wird Diabetes heute in unserer Gesellschaft wahrgenommen?

Mir fällt auf, dass die meisten Menschen noch viel zu wenig über Diabetes wissen. Kaum einer kennt den Unterschied zwischen Typ–1– und Typ 2–Diabetes und leider nehmen viele Menschen ihre Typ–2-Diabetes–Erkrankung nicht ernst genug. Häufig sind diese Menschen übergewichtig und wenn wir dann darüber sprechen, dass zum Beispiel ein Softgetränk nicht gut für sie ist, weil es den Blutzuckerspiegel extrem ansteigen lässt, sagen viele: ‚Ach, das spritze ich mir weg‘ oder ‚Da nehme ich meine Medikamente.‘ Das ist leider kurzfristig gedacht, denn so kommen sie nie aus dem Teufelskreis raus. Diabetes Typ 2 ist heilbar, wenn man sein Ess– und Trinkverhalten ändert und sich mehr bewegt. Diabetes Typ 1 dagegen ist aktuell noch unheilbar, da die Bauchspeicheldrüse durch eine Auto–Immunerkrankung kein Insulin mehr produzieren kann. Das wissen nur die wenigsten. Wenn ich erzähle, dass ich an 365 Tagen 24 Stunden am Tag darauf achten muss, was ich esse und wie viel ich mich bewege, dann ist das Erstaunen groß.

Haben Sie einen Tipp für kranke Kinder und Jugendliche?

Der wichtigste Schritt ist, seinen Diabetes zu akzeptieren. Wenn man das schafft, zu akzeptieren, dass man es nicht ändern kann und es nicht heilbar ist, dann wird alles viel einfacher. Dann sind auch die Produkte wie Sensoren und Pumpen viel cooler. Und mit Diabetes kann man wirklich alles erreichen, wenn man möchte — auch stärkster Mann der Welt oder Weltklasse–Tennisspieler.