„Grüne“ Versprechen

Lebensmittel: Klima-Werbung lässt sich nur schwer überprüfen

Berlin / Lesedauer: 2 min

«Waaaas? Klimaneutral?» Nachhaltigkeit ist vielen beim Einkauf wichtig. Aber viele Versprechen auf der Packung lassen sich nur schwer überprüfen. (Foto: Benjamin Nolte/dpa-tmn )

Was ist von Klimaschutzversprechen auf Lebensmittelverpackungen zu halten? Häufig nicht so viel, wie der Marktcheck der Verbraucherzentralen zeigt. Aber was tun?

Veröffentlicht: 08.11.2023, 09:43 Von: Deutsche Presse-Agentur