Hausapotheke

Kind verarzten: Zuschneidbare Pflaster haben Nachteile

Hannover / Lesedauer: 1 min

Kinderpflaster schieben Keimen den Riegel vor und sind besonders hautfreundlich. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa-tmn )

Das Kind hat sich das Knie aufgeschürft oder sich mit dem Küchenmesser in den Finger geschnitten. Damit keine Keime in die Wunde geraten, muss ein Pflaster her. Aber welches ist am besten?

Veröffentlicht: 25.09.2023, 13:47 Von: Deutsche Presse-Agentur