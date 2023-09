Rezept der Woche

Jeden Pfifferling wert: Gnocchi-Tomaten-Auflauf

Lesedauer: 2 min

Leckere Pfifferlinge und würzige Cabanossi haben die Hauptrolle in diesem Auflauf. Die übrigen Zutaten lassen sich spontan nach Aufkommen im Kühlschrank variieren. (Foto: Mareike Pucka/biskuitwerkstatt.de/dpa-tmn )

Egal, was man in diesen Auflauf so alles unterbuttert ‐ die Pfifferlinge machen ihn delikat. Food-Bloggerin Mareike Pucka denkt dabei auch an die Kids, die leicht ihr eigenes Förmchen backen können.

Veröffentlicht: 20.09.2023, 04:31 Von: Deutsche Presse-Agentur