53 Jahre alt, 1,84 Meter groß, 105 Kilogramm schwer. Reden wir nicht drumherum: Ich war zu fett vor einem Jahr!

Morgens kein Frühstück, mittags ein Leberkäswecken, nachmittags zwei fettige Frikadellen, schnell verputzt zwischen stressigen Terminen, nach Feierabend zwei Bierchen, dann die Hungerattacke, um 22 Uhr Nudeln mit Käsesauce - und tags drauf das Gleiche.

Jahr für Jahr. Dreimal pro Woche Joggen für das gute Gewissen, aber: null Effekt auf der Waage, weil gleiches Tempo und gleiche Strecke. Ein Teufelskreis!

Ich war mit meiner Plauze gewiss kein Einzelfall. Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts sind in Deutschland etwa 67 Prozent der Männer und 53 Prozent der Frauen übergewichtig. Das Übergewicht äußert sich in vielen Fällen in einem ausladenden Bierbauch.

Der sieht unschön aus und ist zudem gefährlich. Viszerales Fett in der Körpermitte kann die Organe umschlingen und Entzündungen fördern. Diabetes und Bluthochdruck können weitere Folgen sein. Mein Hausarzt raunzte bei den jährlichen Routineuntersuchungen regelmäßig: „Ihr Blutdruck ist jenseits von Gut und Böse!“

Ich musste etwas ändern. Aber wie?

Alle Diäten, die ich jahrelang probiert hatte, mündeten im bekannten Jo-Jo-Effekt. Deshalb beschloss ich, mich dem Thema Abnehmen wissenschaftlich zu nähern. Die größte Hilfe war der Bestseller „Der Ernährungskompass“ von Bas Kast.

Dieses Selfie ist im September 2022 entstanden. Robin Halle genießt ein Weißbier. Er wiegt 105 Kilo. (Foto: Robin Halle )

Das Buch wurde von „Bild der Wissenschaft“ als Wissensbuch des Jahres ausgezeichnet. Kast hat über 1000 Diäten verglichen, Ergebnisse wissenschaftlicher Studien ausgewertet und Speisepläne vorgeschlagen.

Ohne Umstellung der Ernährung geht es nicht. (Foto: Robin Halle )

Ich habe zusätzlich gegoogelt, weitere Studien verglichen und mich dann für einen Mix entschieden: Die grüne Mittelmeer-Diät, zugeschnitten auf meinen Geschmack.

Ein Selfie im September 2023. Halle hat seine Ernährung umgestellt und treibt Sport. Er wiegt 80 Kilo. (Foto: Robin Halle )

Konkret: Zum Frühstück (ja, es gibt wieder Frühstück) zehn Eier pro Woche. Spiegelei, Rührei, Omelett, egal. Hauptsache kein Brötchen, kein Brot, kein Weißmehl, stattdessen ballaststoffreiche Vollkornprodukte.

Der Trick mittags: Fisch statt Fleisch! Ganz viel Lachs, am besten Wildlachs. Wenn Fleisch, dann Hühnchen. Dazu immer eine grüne Beilage, also Spinat, Brokkoli, Erbsen, grüne Bohnen, Zucchini, grüner Salat etc. Zubereitet in Olivenöl, wobei Oliven zum Speiseplan gehören dürfen.

Gerne auch Cicorée, Chinakohl, Mangold, Leinsamen und frisches Obst. Lecker sind zudem griechischer Joghurt und Fetakäse. Kein Abendessen. Bei den Getränken konsequent Mineralwasser, gerne auch grünen Tee. Abends mal ein Glas Wein.

Eine Studie der Ben-Gurion-Universität in Israel hat ergeben, dass Menschen, die eine grüne Mittelmeer-Diät praktizierten, den Anteil des viszeralen Fetts um stolz 14 Prozent gesenkt haben. Der Taillenumfang schrumpfte um 5,7 Prozent - bei mir sogar mehr.

Natürlich ist das alles „die reine Lehre“. Und natürlich gibt es Abende, an denen ich nach dem zweiten Glas Weißwein noch Hunger bekomme. Hier der Trick: Ein paar Walnüsse oder Mandeln essen. „Schwach werden“ geht nicht, denn mein Kühlschrank ist - abgesehen von ein paar Packungen Wildlachs - immer leer.

Ein weiterer Faktor: Man sagt, 90 Prozent eines „Sixpacks“ werden in der Küche gemacht. Die fehlenden zehn Prozent mit Sport. Das berühmte „Sixpack“ habe ich nicht, aber: Ich jogge dreimal pro Woche und gehe ins Fitness.

Nicht wie früher, immer der gleiche Stiefel, sondern: Jede Woche mit einer Steigerung der Laufstrecke, der Geschwindigkeit oder der Gewichte. Tatsächlich: Ich habe mich noch nie so fit gefühlt wie in den vergangenen Monaten. Mit 105 Kilo war es undenkbar, 10 Kilometer in 50 Minuten zu laufen. Mit 80 Kilo geht es (fast) von selbst.

Fazit also: viel Fisch, viel grüne Beilagen, viel Wasser. Nüsse oder Mandeln als Snack zwischendurch, dazu Sport - so schmolzen 25 Kilo in zwölf Monaten.

Dabei soll's auch bleiben. Ich fühle mich mit 80 Kilo pudelwohl - und die grüne Mittelmeer-Diät lässt sich weiter problemlos in den Alltag integrieren.

Buchtipp: „Der Ernährungskompass“ von Bas Kast (Bertelsmann-Verlag, ISBN 978-3-570-10381-4)